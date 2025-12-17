ITINERARI TRANSFRONTALIERI DEL PATRIMONIO CON “HERITAGE LINKS”

Promuovere un turismo alternativo e sostenibile, concentrandosi sullo sfruttamento dei siti del patrimonio mondiale dell’Unesco nella regione transfrontaliera Grecia-Italia e sulla creazione di una rete dei più importanti monumenti presenti nelle Isole Ionie, in Basilicata e la Calabria è l’obiettivo del progetto . Itinerari transfrontalieri del patrimonio mondiale “HERITAGE LINKS”.

La riunione inaugurale dei partner del progetto HERITAGE LINKS si è svolta presso la sede della Regione dell’Epiro il 27 e 28 novembre 2025, con la partecipazione dei rappresentanti del programma di attuazione del progetto transfrontaliero provenienti dalla Grecia e dall’Italia.

La sig.ra Tesia Kalliopi, in rappresentanza della Regione dell’Epiro, ha dato il benvenuto ai partecipanti, sottolineando l’importanza e il valore aggiunto del progetto per l’area di intervento transfrontaliera e le azioni concrete specifiche per la Regione dell’Epiro.

I rappresentanti del Segretariato congiunto/Autorità di gestione hanno partecipato alla riunione online al fine di chiarire le procedure e le prossime fasi per la corretta attuazione del progetto. Durante la riunione sono stati presentati gli organismi che partecipano al progetto, sono state discusse le singole azioni e sono state fornite le linee guida per il prossimo periodo.

In termini di infrastrutture, l’intervento principale per la regione dell’Epiro si concentra sulla stabilizzazione e il restauro del Sacro Monastero del Profeta Elia a Vitsa, nel comune di Zagori, mentre per la regione delle Isole Ionie si concentra sulla modernizzazione e il miglioramento degli interni del Monastero di Santa Caterina Karofyllatou.

La Regione Basilicata e il Basilicata Creative Cluster sosterrà il progetto con linee guida sull’inserimento dei monumenti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, mentre la Calabria collocherà cartelli informativi lungo il Geoparco dell’Aspromonte che includeranno il Braille, migliorando l’accessibilità per le persone con disabilità visive.

Inoltre, il progetto comprende attività di formazione, scambi transfrontalieri di know-how, applicazioni digitali pilota, riproduzioni 3D di monumenti, nonché eventi per promuovere e attivare la comunità locale.

La Regione Basilicata ha colto sin dall’inizio l’opportunità di partecipare all’attuazione del progetto Heritage Links – Itinerari transfrontalieri del Patrimonio Mondiale, nell’ambito del Programma Interreg VΙ-A Grecia-Italia 2021-2027, condividendo l’impegno a preservare, promuovere e garantire un accesso sostenibile ai tesori culturali presenti sul territorio.

Il progetto, approvato dalla Giunta regionale adotta un duplice approccio: da un lato, mira a stimolare le economie locali attraverso lo sviluppo di strategie turistiche innovative che rispettino e integrino l’essenza dei siti culturali, dall’altro si impegna a migliorare l’inclusione sociale e la partecipazione della comunità alla narrazione turistica.

Questo obiettivo viene raggiunto attraverso una serie di attività attentamente curate, che spaziano da workshop e seminari congiunti sulla gestione del patrimonio culturale allo sviluppo di piattaforme digitali con esperienze di realtà virtuale e aumentata.

Le azioni suddette non solo migliorano il coinvolgimento dei visitatori, ma rendono il patrimonio culturale accessibile e inclusivo.

Basilicata Creativa partecipa al progetto con il ruolo di facilitatore tra istituzioni, imprese culturali e creative, mondo della ricerca e territory. Il contributo del cluster è orientato a valorizzare e mettere in rete le competenze sviluppate in Basilicata intorno all’esperienza di Matera, in particolare sui temi della valorizzazione dei siti UNESCO, dell’innovazione e del turismo sostenibile.

In collaborazione con i partner greci, Basilicata Creativa lavorerà alla costruzione di cooperazioni strutturate per lo scambio di buone pratiche e lo sviluppo di nuovi modelli condivisi di monitoraggio e valorizzazione sostenibile dei patrimoni culturali.

L’ambizione strategica è rafforzare il posizionamento della Basilicata come laboratorio europeo di sperimentazione e cooperazione nel campo della cultura e del patrimonio”.

Il progetto denominato “Itinerari transfrontalieri del patrimonio mondiale” e acronimo “HERITAGE LINKS” è realizzato nell’ambito del Programma di cooperazione territoriale europea Interreg VI-A “Grecia-Italia 2021-2027” ed è cofinanziato dall’UE (75%) e da risorse nazionali (25%).