“Il Natale delle Associazioni” all’Irccs Crob

L’umanizzazione delle cure al centro dell’agire dell’Irccs Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata. Venerdì 19 dicembre, alle ore 11.30 nell’auditorium dell’Istituto, il direttore generale Massimo De Fino traccerà un bilancio dell’ultimo anno di attività includendo il prezioso apporto delle diverse realtà associative che collaborano attivamente per il sostegno e il benessere dei pazienti oncologici.

“L’umanizzazione delle cure è un approccio sanitario che mette la persona al centro – spiega De Fino che prosegue – È un impegno costante a rendere i luoghi di assistenza e i programmi diagnostici terapeutici orientati quanto più possibile alla persona, considerata nella sua interezza fisica, sociale e psicologica non solo come un insieme di patologie al fine di rendere il percorso di cura più dignitoso e personalizzato. Il volontariato è un partner essenziale in questo processo perché agisce come ponte tra pazienti, operatori e istituzioni portando supporto, ascolto, attività estetiche, ricreative, migliorando l’esperienza complessiva e creando un ambiente più empatico e accogliente”.

Sono diverse le associazioni che collaborano con il Crob che prenderanno parte all’evento illustrando tutte le attività svolte per il benessere dei pazienti oncologici nell’anno che sta per terminare e sono: Agata volontari contro il cancro con la presidente Rosa Gentile, Associazione Italiana Rionero Onlus con il presidente Mauro Di Lonardo, Arcipelago Eva con la presidente Marianna Cappiello, Associazione Volontari Ospedalieri con la presidente Giovanna Santoro, UMani per l’Hospice con il presidente Tonino Sena, SIRIconValley con la vicepresidente Katia Di Lascio, Fondazione Alessandra Bisceglia Viva Ale con la responsabile per i rapporti istituzionali Raffaella Restaino, la Fondazione Nadia Toffa con l’avvocato Elda Libutti.