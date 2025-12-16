Vertenza Aias: Ferrone, buone notizie ma continuare a monitorare

L’annuncio che entro il mese sarà possibile pagare ai lavoratori dell’Aias di Potenza gli stipendi di ottobre e novembre e successivamente la tredicesima è una buona notizia per i lavoratori, gli utenti e le famiglie degli utenti. Lo sostiene il consigliere provinciale Carmine Ferrone (Pd) sottolineando che il problema finalmente si è risolto grazie ad un impegno corale politico-istituzionale oltre che sindacale. Torna dunque quel clima di serenità che – aggiunge – ho auspicato tenuto conto degli importanti servizi erogati ad un’utenza composta da ragazze e ragazzi e persone fragili e alle loro famiglie . Ma continueremo a vigilare e a monitorare la situazione relativa alle spettanze pregresse da riscuotere. Richiede particolare attenzione la situazione del Centro DiurnoAssistenzialeRiabilitativo “IL FIORE” sempre a Potenza per il quale è previsto un incontro in Prefettura il 18 prossimo a seguito del mancato pagamento stipendi, della proclamazione dello stato di agitazione e dell’ apertura seconda fase procedura di raffreddamento e conciliazione ai sensi della Legge n. 146/90.