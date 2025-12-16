Lucani nel mondo: approvato il Piano annuale 2025

Si è riunita ieri, in modalità online, la Commissione regionale dei lucani nel mondo. Presenti in Sala Basento il presidente del Consiglio regionale e presidente della Commissione, Marcello Pittella, i vicepresidenti Francesco Fanelli e Antonio Bochicchio, il segretario componente Alessandro Galella; in collegamento l’altro segretario componente, Roberto Cifarelli. Hanno inoltre partecipato il dirigente dell’Ufficio Politiche della rappresentanza e della partecipazione, Gerardo Travaglio, Patrizia Vita, responsabile delle attività per la Commissione, e il funzionario Domenico Di Capua.

Al centro della seduta l’approvazione del Piano annuale 2025, finalizzato all’erogazione dei contributi alle Federazioni e alle Associazioni dei lucani nel mondo. Il provvedimento rappresenta uno strumento fondamentale per sostenere le attività culturali, sociali e di promozione dell’identità lucana portate avanti dalle comunità all’estero e non solo, e mira a rafforzare il legame tra la Basilicata e i suoi cittadini nel mondo.

“Con l’approvazione del Piano annuale 2025 – ha dichiarato Marcello Pittella, presidente della Commissione regionale dei lucani nel mondo e presidente del Consiglio regionale della Basilicata – confermiamo l’attenzione concreta della Regione verso una rete di associazioni che svolge un ruolo insostituibile nel mantenere viva l’identità lucana, promuovendo cultura, tradizioni e relazioni istituzionali.

Pittella ha espresso soddisfazione per l’approvazione di un Piano equilibrato e coerente con i criteri previsti per la presentazione delle istanze da parte di Federazioni e Associazioni, sottolineando il recupero pressoché integrale delle realtà associative. È stato inoltre evidenziato come la progettualità stia evolvendo verso un maggiore impegno sociale e culturale, con attività più strutturate e di maggiore profondità, affiancate da un significativo processo di innovazione tecnologica delle associazioni e delle federazioni”.

Pittella ha infine rimarcato che tali risultati confermano l’efficacia dell’azione di indirizzo intrapresa dal Consiglio regionale, orientata a imprimere un nuovo slancio e una nuova impronta al sistema dei lucani nel mondo, anche attraverso il rafforzamento dei rapporti con le associazioni in Italia e all’estero e l’avvio di una piattaforma digitale dedicata, con l’obiettivo di costruire una rete ampia e inclusiva capace di consolidare i legami con le proprie radici.”

Anche il dirigente Gerardo Travaglio ha a sua volta espresso soddisfazione per l’approvazione del Piano, che consentirà di portare avanti i progetti e la futura programmazione nell’interesse delle associazioni, impegnandosi anche nella condivisione di alcuni elementi relativi ai criteri definiti nel disciplinare, così come richiesto dalle associazioni e condiviso dal tavolo.