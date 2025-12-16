A Viggiano il Natale dello Sportivo del Centro Sportivo Italiano

Domenica 14 dicembre, a Viggiano al PalaVejanum si è celebrato il Natale dello Sportivo, in un contesto altamente simbolico e profondamente radicato nella storia e nella spiritualità del territorio. L’effige della Madonna Nera, Patrona della Basilicata, ha fatto da suggestiva cornice all’intera giornata, richiamando i valori di condivisione, solidarietà e partecipazione.

La manifestazione ha visto protagonisti le bambine e i bambini delle società sportive affiliate al CSI Potenza, che attraverso giochi, percorsi sportivi e attività ludico-motorie hanno animato l’evento, rendendolo un momento di festa e di autentico spirito sportivo.

Nel corso della manifestazione si è svolta la celebrazione eucaristica, presieduta dall’Arcivescovo di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, Mons. Davide Carbonaro, che durante l’omelia, dialogando con i bambini, ha ricordato come: «Gesù è il fuoriclasse che aspettiamo nella partita della vita. Con il suo Vangelo ci insegna il gioco di squadra e, donandoci agli altri, la vera vittoria su noi stessi».

All’iniziativa ha partecipato, in rappresentanza dell’intera comunità viggianese, il Sindaco Amedeo Cicala, che ha ribadito l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso gli eventi sportivi, riconoscendone il valore educativo e il contributo alla promozione del territorio.

Il Presidente del CSI Potenza, Andrea Schiavone, nel ringraziare le autorità presenti, ha sottolineato come «non esista uno sport cristiano, ma un modo cristiano di fare sport, che metta al centro la persona e non il risultato».

Alla manifestazione hanno preso parte anche il Presidente regionale del CSI, Domenico Lavanga e il Consigliere comunale con delega allo Sport, Giuseppe Berardone, confermando il forte legame tra sport, istituzioni e comunità locale.