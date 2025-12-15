Viggiano, travolto dal carico di terra: muore operaio di 67 anni durante lavori di movimento terra

VIGGIANO – Tragico incidente sul lavoro nella tarda mattinata di oggi a Viggiano, in contrada Valloni. Un uomo di 67 anni ha perso la vita mentre era impegnato in un’attività di movimento terra.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava operando da solo alla guida di un camion. Dopo aver riscontrato un malfunzionamento del ribaltabile, che avrebbe dovuto scaricare il carico di terreno, sarebbe sceso dal mezzo per verificarne le cause. In quel frangente, per motivi ancora in corso di accertamento, il carico lo avrebbe travolto, intrappolandolo sotto la massa di terra.

L’allarme è scattato quando una persona, giunta sul posto per verificare l’assenza del 67enne dall’attività programmata e il mancato riscontro alle chiamate telefoniche, ha allertato i soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Presenti anche i vigili del fuoco, il personale della Medicina del Lavoro dell’Asp e i carabinieri della Compagnia di Viggiano, impegnati nei rilievi e negli accertamenti investigativi. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Potenza.

Il pubblico ministero di turno, recatosi sul luogo della tragedia, dovrà ora valutare l’eventuale disposizione di ulteriori accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incidente e verificare possibili negligenze o responsabilità.