Un evento finale per raccontare un anno di progetto “Fatti di favole”

Il 17 dicembre andrà in scena a Massafra l’atto finale di “Fatti di favole”, il progetto risultato vincitore nel 2023 del Bando promosso dal CEPELL (Centro per il libro e la lettura) del Ministero della Cultura per i Comuni che hanno ottenuto la qualifica di “Città che legge”.

Dopo dieci mesi di attività, laboratori, rassegne e incontri è arrivato il momento della restituzione finale alla cittadinanza del gran lavoro svolto quest’anno dalla Biblioteca comunale “P. Catucci” di Massafra, insieme ai partner progettuali APS Il Serraglio / Vicoli Corti, la Lions Digital Book Library Coop Sociale / Massafra World Library, il Teatro delle Forche, l’APS Le belle città, Antonio Dellisanti Editore e Domus cooperativa sociale.

Nell’ultimo anno è stato sviluppato un percorso di promozione della lettura per puntare a trasformarla in una abitudine diffusa e accessibile a tutti.

Un progetto che, attraverso il genere favolistico, ha avuto l’obiettivo di valorizzare la lettura come strumento di inclusione e coesione sociale, creando nuovi spazi di scambio culturale per tutta la comunità.

L’appuntamento di mercoledì prossimo è alle ore 19.30 al teatro comunale “N. Resta”, in piazza Garibaldi. L’ingresso è libero.

Interverranno il sindaco di Massafra Giancarla Zaccaro, l’assessore alla Cultura Isabella Tagliente, il dirigente alla 1^ Ripartizione Francesco Resta e la referente della biblioteca Pina Vino.

Proprio quest’ultima, coordinatrice del progetto “Fatti di favole”, ci tiene a esprimere la propria soddisfazione: «Alla fine di questo percorso non posso che provare una profonda gratitudine.

‘Fatti di favole’ è nato come un sogno condiviso: riportare le storie al centro della vita della nostra comunità, creare spazi in cui bambini, famiglie, insegnanti e lettori potessero ritrovarsi attorno al potere immaginifico della narrazione.

Grazie al sostegno del Cepell, abbiamo potuto trasformare questo sogno in realtà. Vorrei ringraziare le scuole, le associazioni, gli operatori culturali e tutti i volontari che hanno collaborato con entusiasmo, ma soprattutto i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, i nonni e tutti coloro che ci hanno ricordato perché vale la pena investire tempo e passione nei libri e nella cultura.

Stiamo per concludere il progetto, ma non il cammino: ‘Fatti di Favole’ lascia semi che continueranno a germogliare nelle attività della biblioteca e nella creatività di chi ha partecipato.

Le storie non finiscono: cambiano voce, cambiano forma e ripartono ogni volta che qualcuno apre un libro. Grazie a tutti per averci creduto e per aver scritto insieme a noi questa bellissima favola condivisa».

L’evento finale del progetto sarà anche l’occasione per ufficializzare l’adesione del Comune di Massafra alla “Via Europea della Fiaba”, un itinerario che collega spazi immaginari a luoghi reali con l’obiettivo di mettere in luce il patrimonio di miti, valori e modelli di comportamento che sono alla base dell’identità europea. A tal proposito, è previsto l’intervento da remoto della presidente dell’associazione Via Europea della Fiaba, Marina D’Amato. Ma l’amministrazione comunale ha voluto fare di più: ha infatti deliberato l’istituzione della Giornata della Favola che si celebrerà ogni anno il 17 dicembre e ha attivato l’Art Bonus, un incentivo fiscale che consente un credito d’imposta del 65% a chi effettua donazioni a favore della cultura, come teatri, musei e biblioteche.

Tutte le risultanze dei laboratori del progetto, in particolare le storie create durante il laboratorio “Favole al telefono” e le sceneggiature realizzate durante il laboratorio di scrittura cinematografica “Interno notte” sono state raccolte in un catalogo stampato da Antonio Dellisanti Editore, che verrà presentato durante l’evento.

Nel corso della serata verrà portato in scena anche un estratto dello spettacolo “C’era una volpe” a cura del Teatro Delle Forche, il cui laboratorio teatrale ha visto il coinvolgimento di 20 partecipanti.

Per l’occasione anche gli altri partner di “Fatti di favole” avranno l’opportunità di raccontare ciò che è stato realizzato nell’ultimo anno.

A partire dalla biblioteca comunale “P. Catucci” che ha promosso un corso di lettura ad alta voce, in collaborazione con La Meridiana Edizioni, coinvolgendo 30 utenti. Prezioso anche l’apporto della cooperativa sociale Domus, che ha organizzato nella propria comunità alloggio psichiatrica la presentazione del libro di Maria Consiglia Mosca.

Questo incontro ha poi ispirato un laboratorio di lettura mirato a far conoscere le tradizioni legate alla città di Massafra, attraverso la lotta agli stereotipi e alla promozione della diversità di genere, stimolando la partecipazione attiva degli utenti della comunità.

Molto interessante anche il contributo fornito dalla Massafra World Library, attraverso dei laboratori incrociati tra anziani e giovani generazioni.

Dapprima gli anziani allievi sono stati guidati all’uso dei dispositivi elettronici di audio lettura e alla conoscenza di diverse tecniche di lettura ad alta voce; successivamente sono stati loro i protagonisti di laboratori esperienziali in contatto con le nuove generazioni, attraverso laboratori esperienziali condivisi con alunni di scuola primaria; nell’azione finale, prendendo spunto dalla raccolta “Favole al telefono” di Gianni Rodari, i corsisti hanno utilizzato videochiamate per raccontare favole a bambini in visione e ascolto dallo smartphone.

Tra gli altri preziosi partner del progetto, Il Serraglio APS ha curato l’immagine visiva e la comunicazione dell’intero progetto, oltre ad aver tenuto un laboratorio di sceneggiatura con 14 partecipanti tra i 15 ed 30 anni e una masterclass di sceneggiatura. Infine l’APS Le belle città ha organizzato una rassegna letteraria di tre giorni che si è svolta al castello di Massafra.