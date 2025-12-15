Tre appuntamenti dal 16 al 21 a Matera nel palinsesto “Devoti in Devozione”

MATERA – Prosegue a Matera, con tre appuntamenti in calendario il 16, il 18 e il 21 dicembre 2025, “Devoti in Devozione”, il palinsesto di iniziative curato da MeWe società cooperativa socio-culturale di comunità, unitamente alla Commissione cultura dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina e a imprese del settore editoriale, librai in città, servizi di ricettività e accoglienza, associazioni cultuali lucane e pugliesi, che fino al 18 gennaio proporrà nel Sasso Barisano tre mostre d’arte e ventidue eventi, indagando i temi della devozione popolare e del fare a regola di arti come come pratica necessaria per la crescita culturale e sociale del Mezzogiorno d’Italia.

Martedì 16 dicembre alle ore 19, nella Chiesa di San Biagio, è in programma la presentazione del volume “La Via Micaelica della Murgia”, a cura di Giuseppe Marrulli, edito da AlGraMa Aps. Interverranno Giuseppe Marrulli (ricercatore), Giovanni Ricciardi (ricercatore e redattore del trimestrale Mathera) e Gianni Moramarco (co-fondatore della associazione murgiana AlGraMa). Ad animare la presentazione sarà Donato Emar Laborante, cantastorie e direttore artistico di Masseria Jesce di Altamura. Intermezzi musicali del maestro flautista Giovanni Mugnolo. Il libro è una guida corale a un cammino culturale e spirituale che si sviluppa attraverso antichi luoghi di culto dedicati a San Michele Arcangelo tra Puglia e Basilicata. Il percorso segue sentieri storici del territorio rupestre murgiano, per condurre pellegrini e turisti alla scoperta di cripte e grotte micaeliche, intrecciando dimensione religiosa, paesaggio naturale e tradizioni locali.

Giovedì 18 dicembre alle ore 19, alla Gallery Sax Art andrà in scena la performance teatrale “Tra il serio e l’aceto: dalla mela di Eva al baccalà di Robinson Crusoe” di e con Stefania De Toma. Per la prima volta a Matera, il monologo, a metà tra conversazione storica e stand up comedy, propone racconti sul cibo attraverso i quali, a piccoli assaggi, vengono percorsi millenni di storia dell’umanità, evidenziando il legame indissolubile tra società e gastronomia. Il gioco di parole “Tra il serio e l’aceto”, che ha dato il titolo a una conferenza già proposta in passato tra la Svizzera e la Toscana, poi diventata performance teatrale, esprime il tono degli incontri, che unisce curiosità e ironia. Un racconto condito da storie, leggende, tradizioni, arte e letteratura, tutte da gustare.

Domenica 21 dicembre alle ore 17, la Chiesa di Madonna delle Virtù Nuova ospiterà il concerto “In gran coro per Maria” della Polifonica “Rosa Ponselle”, diretta dal maestro Giuseppe Ciaramella, anche docente presso il Conservatorio “E.R. Duni” di Matera.

L’ensamble, nato nel 2004 a Matera, ha conquistato i favori di un pubblico sempre più numeroso, amante della musica polifonica sacra e profana, sia per la ricerca accurata e la stesura di partiture che per il vastissimo repertorio corale. La Polifonica negli anni si è esibita nei principali luoghi sacri e concertistici lucani ed ha partecipato a concerti organizzati, tra gli altri, dalla Fondazione Piccinni di Bari, da Itinerari Barocchi e MayFest di Caserta, proponendo altresì prime esecuzioni assolute in Sud Italia: Requiem K626 nella versione di P.Lincthental di W.A.Mozart, la Sinfonia Funebre e Trionfale op.15 H.Berlioz, con realizzazione di un CD live “La Passione secondo Matteo” BWV n° 244, “Hun komm, der Heiden Heiland”, Cantata BWV n°61 di J.S.Bach e le Ave Maria di G.Rossini, F.Liszt, C.Saint-Seans, il Sacris Solemnis di I.Reimann. Preparate e dirette dal maestro Giuseppe Ciuaramella, ben trentatré voci offriranno, questa volta, una selezione di canti mariani e canti della tradizione popolare del Mezzogiorno.

Fino al 18 gennaio 2026 “Devoti in Devozione” proseguirà con eventi culturali e artistici pensati per dare visibilità a ricercatori, scrittori, poeti, performer e musicisti e con tre mostre aperte fino al 15 gennaio, tutti i giorni dalle 10 alle 18: “Comune sentire – I quadro”, rappresentazione in arte presepiale di Giuseppe Dabraio e in arte fotografica di Michele Morelli della devozione popolare a San Rocco di Tolve nella Chiesa di San Biagio; “Comune sentire – II e III quadro”, rappresentazione presepiale della devozione popolare a Maria SS.ma della Bruna e alla Madonna Nera di Viggiano nella Chiesa di Madonna delle Virtù Nuova; “Ulivi Animati” mostra con sculture antropomorfe in radice di ulivo di Donato Fusco presso la Gallery Sax Art di via fiorentini.

