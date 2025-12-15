Rinascita Lagonegro, la forza della reazione: superata 3-1 l’Emma Villas Codyeco Lupi Siena

MARSICOVETERE (Potenza) – Dopo la battuta d’arresto di Pineto, serviva una risposta. Netta, concreta, credibile. La Rinascita Volley Lagonegro l’ha trovata sul campo, davanti al proprio pubblico, superando l’Emma Villas Codyeco Lupi Siena nella decima giornata di serie A2 Credem Banca con una prestazione in costante crescita e costruendo una vittoria tanto meritata quanto significativa, per gioco espresso e personalità mostrata.

L’avvio di gara è stato, però, favorevole agli ospiti. I toscani interpretano meglio il primo set, approfittando di qualche incertezza di troppo dei ragazzi di coach Waldo Kantor e portando a casa il parziale. Un passaggio a vuoto che ha riportato alla mente i fantasmi dell’ultima uscita in terra abruzzese, ma che non ha scalfito la tenuta emotiva della Rinascita, capace di restare dentro la partita con lucidità.

La svolta arriva a ridosso della metà del secondo set. La squadra alza sensibilmente il livello dell’intensità, soprattutto a muro, fondamentale che diventa l’ago della bilancia del parziale: una serie di interventi vincenti cambia l’inerzia del segmento di gara, spezza le certezze di Siena e restituisce fiducia e ritmo alla Rinascita, che riequilibra l’incontro con merito.

Da quel momento in poi, la sfida prende una direzione chiara. Nel terzo e nel quarto set sono i biancorossi a dettare legge, crescendo in maniera evidente sotto ogni aspetto: aggressività, continuità, qualità del gioco e solidità mentale. Siena fatica a reagire, mentre i padroni di casa prendono progressivamente il controllo del match, imponendo il proprio ritmo e chiudendo i parziali con autorità.

Il successo finale è il giusto premio per una squadra che ha saputo reagire alle difficoltà, trasformando un avvio complicato in una prova di forza collettiva. Un successo costruito con cuore, grinta e tanto bel gioco, che rappresenta un segnale forte nel percorso stagionale dei lucani (ora al settimo posto in classifica con 14 punti, superando proprio i diretti rivali di stasera) e conferma la capacità del gruppo di ritrovarsi nei momenti chiave.

I SESTETTI

Il tecnico biancorosso si affida al pacchetto ormai consolidato: Sperotto-Cantagalli in diagonale palleggiatore-opposto, Arasomwan e Tognoni al centro, Raffaelli e Armenante in posto quattro, capitan Fortunato libero. Dall’altro lato, Petrella risponde con il danese Hoff in regia, Nelli opposto, Randazzo e Benavidez schiacciatori-ricevitori, Ceban e Bragatto al centro (assente l’altro centrale Compagnoni), Piccinelli a presidiare la seconda linea.

LA CRONACA DEL MATCH

La Rinascita parte contratta e timorosa, Siena ne approfitta per andare subito in fuga: due ace di Hoff trascinano i toscani sul 6-11 in pochissimi minuti, Bragatto al centro (11-16, massimo vantaggio) mette in difficoltà la ricezione biancorossa. Kantor non può fare altro che affidarsi alla pausa tecnica per frenare il furore senese. Cantagalli è preciso dai nove metri (14-17), Armenante scalda le mani per il 15-18, Sperotto delizia per il 18-19. Il recupero sembra ormai cosa fatta, ma Nelli, Randazzo e soprattutto Benavidez riportano il parziale sulla via di Siena, sfruttando anche gli errori dei padroni di casa. Sarà proprio l’opposto, con un potente ace, a chiudere la contesa.

A inizio secondo set, un uno-due a firma Nelli-Randazzo, tra i più pericolosi in casa senese, mette ancora a nudo le difficoltà della Rinascita, che non riesce a trovare soluzioni adeguate per uscire dal guscio. Sul punteggio di 3-7 (bel lungolinea di Nelli), e i fantasmi di Pineto sempre più minacciosi, Kantor fa affidamento a tutta la sua esperienza e sagacia tattica per rimettere a posto le cose. La squadra, d’incanto si trasforma. Con tre muri (Raffaelli, Sperotto e Tognoni), la Rinascita trova il primo vantaggio assoluto nella partita (8-7), Armenante conferma il buon momento con una gran pipe (9-8), poi lo stesso schiacciatore di Praia a Mare si ripete per il 15-16. La sfida adesso diventa equilibrata ed estremamente interessante. Si viaggia punto a punto fino alla fase decisiva, dove alcuni errori a servizio di Siena e gli attacchi precisi di Raffaelli e Cantagalli consentono alla Rinascita di pareggiare i conti: 25-23 e 1-1.

Il prepotente rientro nel match dei biancorossi scioglie clamorosamente l’Emma Villas, slegata nel gioco, imprecisa in attacco e fiacca in difesa. La Rinascita, al contrario, è un piacere per gli occhi dei tanti tifosi accorsi al Palasport di Villa d’Agri. Il primo break è a firma Stefano Armenante (ace del 6-4), Raffaelli fa valere tutto il suo talento per il doppio punto consecutivo che vale l’11-7, il compagno di reparto di posto quattro si ripete dal suo mattoncino sfruttando le mani del muro avversario (18-11), Cantagalli (20-11) mette a segno il suo secondo ace personale. Non c’è partita: Raffaelli è imperioso a muro su Bragatto (24-15), poi Tognoni chiude il parziale col suo proverbiale marchio di fabbrica: l’attacco in primo tempo.

È una Rinascita scintillante anche nel quarto e, a conti fatti, definitivo set. Un muro di Sperotto su un Benavidez in evidente calo di rendimento aiuta i suoi a issarsi in poche battute sull’8-4, Tognoni lo imita (10-4) per bloccare una pericolosa pipe di Randazzo, ancora il palleggiatore veneto ferma un tentativo di attacco di Matteini, schiacciatore neoentrato al posto del collega di reparto argentino. Lagonegro gioca sul velluto per il resto del parziale: Raffaelli dispensa eleganza nel pallonetto che vale il 17-10, Armenante e Cantagalli lanciano la fuga decisiva (20-12), Tognoni al centro (24-16) piazza il primo degli innumerevoli match point, poi conquistato da Cantagalli (25-17) con un mani out.

Il rotondo successo è confermato anche e soprattutto dai numeri: 45% in attacco, ben 14 muri vincenti, quattro ace e un eccellente 56% di positività in ricezione. A margine del match, Stefano Armenante viene fregiato del premio MVP grazie al suo 44% in attacco (chiuderà con 13 punti a referto) e il 66% di ricezione positiva.

Una vittoria che vale più dei tre punti in palio: per come è maturata, per il carattere dimostrato e per il segnale lanciato al campionato. La Rinascita riparte da qui, consapevole dei propri mezzi e con la ferma volontà di dare continuità a una prestazione che ha riacceso entusiasmo e fiducia. Un successo, infine, che si trasforma in un nuovo punto di partenza, in vista del prossimo impegno di regular season in programma domenica 21 dicembre sul campo della Romeo Sorrento.

IL TABELLINO DEL MATCH

RINASCITA VOLLEY LAGONEGRO: Fortunato (L1), Arasomwan, Esposito, Raffaelli (17), Pegoraro (2), Cantagalli (20), Tognoni (5), Armenante (13), Sperotto (5), Andonovic, Mastracci, De Angelis (L2), Sanchi. All.: Waldo Kantor

EMMA VILLAS CODYECO LUPI SIENA: Piccinelli (L1), Rocca (3), Mastrangelo, Porro, Hoff (4), Matteini (1), Bragatto (13), Bini (L2), Nelli (12), Randazzo (20), Ceban 6), Baldini, Benavidez (10). All.: Francesco Petrella

Punteggio: 3-1 (20-25, 25-23, 25-16, 25-17)

Durata set: 27’, 33’, 28’, 24’

Arbitri:

Note | Lagonegro: aces 4, errori al servizio 6, muri vincenti 14, ricezione pos 56% – prf 39%, attacco 45%

Siena: aces 6, errori al servizio 18, muri vincenti 10, ricezione pos 52% – prf 23%, attacco 45%.