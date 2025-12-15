“PUTIGNANO – KEPOS, STORIE D’AUTORE: Peppino Mazzotta e Olivia Sellerio al Teatro Comunale il 18 dicembre”

Un incontro che unisce letteratura e riflessione civile, nell’ambito di una serata che sarà coronata dalla musica di un’artista che, per mezzo della sua voce, racconta il Mezzogiorno d’Italia attraverso la sua umanità più cruda e vera.

A Putignano torna un nuovo appuntamento con la rassegna Kepos, organizzata dall’Associazione Culturale Il Tassello Mancante, con la direzione artistica di Mario Valentino e ospitata giovedì 18 dicembre, a partire dalle 19, nel Teatro Comunale “Giovanni Laterza”.

Ad aprire la serata, alle 19, sarà la presentazione del libro “Muori Cornuto. Giuseppe Zangara l’uomo che tentò di uccidere il presidente Roosevelt” (Luigi Pellegrini Editore), scritto da Arcangelo Badolati e Peppino Mazzotta.

Dialogando con il direttore artistico del Kepos, Mario Valentino e con la giornalista Serena Manieri, sarà lo stesso Peppino Mazzotta a raccontare il romanzo: un’opera che, in forma letteraria e teatrale ripropone la storia di Giuseppe Zangara, nato a Ferruzzano, in provincia di Reggio Calabria, nel 1900 e obbligato a cercare fortuna negli Stati Uniti, dove tenterà di uccidere il presidente Franklyn Delano Roosevelt, ferendo mortalmente il sindaco di Chicago Anton Cermak.

Una storia che racconta il Sud attraverso passioni, vendette e destini intrecciati, nei quali la giustizia incontra l’ingiustizia e la vita si fa teatro.

Il libro è scritto a quattro mani da Mazzotta, interprete dell’ispettore Fazio nella fiction del commissario Montalbano ispirata ai romanzi best seller di Andrea Camilleri e dal giornalista e scrittore Arcangelo Badolati, considerato uno dei massimi esperti di criminalità organizzata.

L’opera si basa sugli scritti raccolti nel diario che l’attentatore di Roosevelt scrisse durante il periodo della detenzione.

A seguire, alle 20.30, la serata proseguirà all’insegna della musica, con il concerto “Zara Zabara” di Olivia Sellerio.

Nel centenario dalla nascita di Andrea Camilleri, la cantautrice palermitana si esibirà interpretando tutte le canzoni da lei scritte per la colonna sonora de Il Commissario Montalbanoe Il giovane Montalbano II.

Nei suoi brani convivono atmosfere mediterranee, sonorità dell’Atlantico, polvere d’Africa e folk americano; nella sua voce piena di reminiscenze e di parole attente le storie si intrecciano al melos siciliano e a mille radici di altri modi e mondi, a fare spola tra la Sicilia e altrove.

Storie d’amore, di partenza e resistenza, di denuncia, di accoglienza cantate dalla sua voce magnetica, scura, viscerale, una voce matrioska che ne contiene tante.

Nel live, ad affiancare il canto di Olivia il suono nobile del violoncello, la pulsione del contrabbasso e le chitarre – diverse a seconda dell’umore del brano – la fisarmonica e il violino, in una fitta rete di linee melodiche; un impasto di corde e archi a dialogare coi sapienti effetti della chitarra elettrica, un accordo acustico-elettronico a favorire l’incontro di sonorità più attuali con quelle della tradizione colta o popolare, siano i temi di origine extraeuropea, il jazz o la musica d’autore del secondo Novecento.