Presidente Bardi: lo sport unisce e crea benessere

La Basilicata celebra lo sport che unisce. Oggi, nella Sala Inguscio della Regione, si è tenuta la cerimonia delle “Onorificenze Sportive Paralimpiche 2025” a cui è intervenuto il Presidente della Regione, Vito Bardi, portando il saluto istituzionale e sottolineando l’impegno concreto dell’ente a sostegno del movimento paralimpico.

“Oggi – ha detto Bardi – celebriamo risultati importanti, le onorificenze attribuite dal Comitato Italiano Paralimpico, l’impegno di tecnici e dirigenti, il percorso di tante atlete e atleti lucani, e il coinvolgimento di centinaia di ragazze e ragazzi che praticano attività sportiva sul territorio.

Ma soprattutto celebriamo una visione dello sport che va oltre la competizione e diventa strumento di inclusione, benessere e crescita della persona”.

Il Presidente ha rivolto un ringraziamento sincero a Gerardo Zandolino, Presidente del Comitato Paralimpico di Basilicata, per il confronto costruttivo avviato nei mesi scorsi: “Un dialogo che ha posto le basi per un percorso condiviso: rafforzare il Comitato lucano, sostenerne lo sviluppo e creare condizioni sempre più favorevoli affinché lo sport paralimpico possa crescere ulteriormente in Basilicata.

La Regione è e sarà al vostro fianco. Non per un gesto formale, ma per una scelta di responsabilità istituzionale”. Bardi ha sottolineato l’alto valore sociale dello sport paralimpico: “Ci ricorda ogni giorno che la disabilità non è una condizione da compatire, ma una realtà che chiede rispetto, diritti e opportunità concrete.

E ci insegna che le politiche pubbliche hanno senso solo se riescono a incidere davvero sulla qualità della vita delle persone, sul loro equilibrio psicofisico, sulla possibilità di sentirsi parte attiva della comunità.

Lo sport, in questo senso, produce effetti che vanno ben oltre l’attività agonistica: incide sulla salute, sull’autonomia, sulla socialità, sull’autostima. È uno strumento potente di coesione sociale, capace di generare benefici trasversali per l’intera collettività”.

Il Presidente ha ricordato anche il suo ruolo di Coordinatore della Commissione Sport della Conferenza delle Regioni, menzionando il Tavolo nazionale permanente per lo sport: “Ho voluto fortemente che questo Tavolo fosse allargato anche al CONI e al Comitato Italiano Paralimpico.

Proprio nei giorni scorsi abbiamo accolto ufficialmente il Presidente del CIP, Marco Giunio De Sanctis, con il quale abbiamo avviato un confronto diretto per dare risposte concrete ai territori e rafforzare un sistema sportivo sempre più inclusivo.

È la stessa visione che anima il Patto Istituzionale per lo Sport, firmato con il Governo a Matera, che riconosce lo sport come diritto e fattore di inclusione. In questo quadro, il movimento paralimpico è un asse centrale delle politiche sportive e sociali”.

Bardi ha espresso gratitudine alla Garante regionale delle persone con disabilità, Marika Padula, e a tutti i protagonisti dell’evento: “Grazie a tutte le atlete e agli atleti, ai tecnici, ai dirigenti e alle famiglie per il lavoro quotidiano che svolgete. La Basilicata vi guarda con rispetto e con orgoglio. E continuerà a camminare al vostro fianco”.