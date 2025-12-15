Il nuovo “Knives Out” e “Pluribus” dominano lo streaming in Italia – Classifica JustWatch

JustWatch, la piattaforma globale che aggrega film, serie TV ed eventi sportivi da centinaia di servizi di streaming, è tornata con la sua consueta classifica settimanale dei contenuti più popolari in Italia.

Ecco i titoli che hanno dominato il panorama dello streaming nelle ultime settimane.

I Film Più Visti in Italia

Wake Up Dead Man – Knives Out

Nuova Entrata

Al primo posto troviamo il tanto atteso ritorno di Benoit Blanc, il detective interpretato da Daniel Craig, in Wake Up Dead Man – Knives Out. Questa nuova indagine gotica mescola mistero e atmosfere inquietanti, portando Blanc a collaborare con un giovane prete per risolvere un crimine all’interno di una chiesa di una piccola cittadina. Tra fede, menzogna e verità, il film promette un intrigo teso e sofisticato, ricco di colpi di scena. Un perfetto equilibrio tra eleganza e tensione, che si è subito conquistato il pubblico. Jay Kelly

Sale di una posizione e conquista il secondo posto, Jay Kelly, un dramma maturo che ha fatto la sua prima apparizione all’ultimo Festival di Venezia. Interpretato da George Clooney, il film racconta la storia di un attore in declino che, dopo anni di carriera e cambiamenti dolorosi, decide di intraprendere un viaggio interiore per ritrovare se stesso. Tra temi di rinascita e riflessioni sul tempo che scorre, il film si distingue per la sua introspezione e la capacità di evocare emozioni profonde. Train Dreams

Scende dal primo al terzo posto, ma rimane uno dei titoli più amati del momento. Train Dreams, ispirato al romanzo di Denis Johnson, è ambientato negli Stati Uniti dei primi del Novecento e segue le vicissitudini di Robert Grainer, un taglialegna che affronta le sfide della vita e di un paese in rapida trasformazione. La narrazione delicata e struggente, unita a una potente riflessione sulla solitudine e il cambiamento, continua a toccare il cuore del pubblico italiano.

Le Serie TV Più Gettonate in Italia

Pluribus

La serie satirica Pluribus sale al primo posto, confermando il suo successo con una trama che esplora la condizione di una persona disperata incaricata di salvare il mondo dalla felicità. Con un mix di filosofia e umorismo nero, la serie affonda nei temi della tristezza e del potere di chi ha ormai perso tutto, rivelandosi un titolo sorprendente e riflessivo che non smette di affascinare gli spettatori. Stranger Things

Dopo due settimane di dominio assoluto, Stranger Things scende al secondo posto, ma continua a esercitare un enorme fascino sul pubblico. L’uscita della tanto attesa quinta stagione ha riportato tutti a Hawkins, dove le forze oscure si annidano sotto la superficie della piccola cittadina. L’ambientazione misteriosa, la nostalgia degli anni ’80 e la suspense hanno reso questa serie un fenomeno di culto, con i fan che non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà nel futuro dei protagonisti. Welcome to Derry

Un debutto in grande stile per Welcome to Derry, che guadagna una posizione nella top 3. Ambientata negli anni ’60, la serie esplora le origini del malvagio Pennywise e l’inquietante storia di Derry, un luogo che ha visto il male crescere ben prima degli eventi descritti nei libri e nei film di Stephen King. Con un’atmosfera oscura e misteriosa, la serie cattura l’essenza del terrore che ha reso la saga di It così leggendaria, promettendo di rivelare segreti inquietanti e di scoprire il lato più oscuro della città.

Classifica Completa e Altri Contenuti Consigliati

A questa pagina è disponibile la classifica completa, aggiornata in tempo reale, con tutti i titoli più gettonati negli ultimi 7 giorni, anche oltre la decima posizione. È il luogo ideale per scoprire ogni settimana le novità più importanti del mondo dello streaming in Italia.

Questa settimana, inoltre, JustWatch mette in evidenza una nuova guida dedicata ai migliori film e serie TV ispirati alla mitologia greca, un viaggio tra leggende senza tempo e avventure epiche.

Tra i titoli consigliati figura Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, che entra in nona posizione nella classifica italiana, in concomitanza con l’uscita della seconda stagione su Disney+ il 10 dicembre. Per scoprire l’elenco completo dei titoli e dove guardarli in streaming in Italia, visitate la guida alla mitologia greca su JustWatch qui.

Speriamo che queste informazioni siano di interesse per i vostri lettori, e restiamo a disposizione per eventuali domande o approfondimenti sulla ricerca e le classifiche di JustWatch.

Per ulteriori dettagli e per visualizzare la classifica aggiornata dei contenuti in streaming in Italia, visitate JustWatch Italia.