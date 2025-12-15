Il Natale casa per casa di Celle di San Vito: dal Comune doni a bambini e anziani

CELLE DI SAN VITO (Fg) – Il Natale dei più grandi e quello dei bambini: a Celle di San Vito, il 21 dicembre, dalle ore 15, la sindaca Maria Giannini e alcune volontarie consegneranno dei piccoli doni alle nonne e ai nonni del paese, un modo per stare vicino concretamente ai più anziani; il 6 gennaio, sempre a partire dalle ore 15, l’Epifania porterà dei regali a tutti i bambini del borgo. Sono tanti gli eventi con cui il Natale di Celle di San Vito entra nel vivo: sabato 27 dicembre musica dal vivo in piazza e degustazione di prodotti tipici natalizi. Novità assoluta la tombolata di comunità francoprovenzale che si terrà il 29 dicembre e sarà riproposta anche sabato 3 gennaio 2026. Gli eventi sono organizzati dal Comune di Celle di San Vito con la collaborazione e il sostegno di “Coesione Italia 21-27”, Regione Puglia, Puglia Promozione e associazione “Attivamente Insieme”.

Il 27 dicembre, alle ore 17, il Castello ospiterà la presentazione del fumetto scritto in francoprovenzale dal titolo “Accùnte dò le niévele” (in italiano “Raccontalo con un fumetto”). Il volume, realizzato all’interno del progetto delle Minoranze Linguistiche, sarà consegnato a tutti i bambini del borgo. Dopo la presentazione del fumetto, prenderà il via una passeggiata di tutta la comunità per le vie del paese per ammirare gli addobbi luminosi, l’albero di Natale e il presepe permanente. Addobbi e albero che sono stati accessi lo scorso 30 novembre quando sono giunti a Celle di San Vito tantissimi visitatori da Foggia e dai comuni limitrofi.

“Anche nei giorni successivi all’inaugurazione sono arrivati tanti turisti che sono rimasti molto colpiti dai nostri addobbi – ha dichiarato la sindaca di Celle di San Vito, Maria Giannini – le prossime iniziative che andremo a realizzare ci permetteranno di regalare un sorriso e un momento gioviale sia ai nostri anziani sia ai bambini perché Celle è una piccola comunità dove ogni cittadino deve sentirsi parte di una grande, unita e felice famiglia”.

Da circa 15 giorni, strade, vicoli, le caratteristiche facciate di pietra delle abitazioni, archi e piazze di Celle di San Vito sono stati illuminati dalle installazioni di luci a tema natalizio che hanno reso ancora più magica l’atmosfera del borgo, anche grazie alla musica in filodiffusione. Tante le sorprese anche per i bambini, incantati soprattutto dalla stanza di Babbo Natale e da tutto l’occorrente per scrivere la propria letterina e consegnarla a Santa Claus. Proprio ai più piccoli è dedicato un albero di Natale del tutto speciale, posto in uno degli ambienti allestiti nel centro storico: nelle sfere che addobbano l’albero ci sono le foto dei bambini nati a Celle di San Vito dal 2014 al 2025. I volti sorridenti sono quelli di Sveva, Davide, Gioia, Manuel, Melania, Leonardo, Marco, Adele, Emma e Federica.