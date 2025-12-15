CALCIO & SPORT

Francavilla in crisi profonda, Ferrandina ko a Nardò

Giornata amara per le lucane nel campionato di Serie D. Il Francavilla sprofonda al “Fittipaldi”, travolto 4-0 dalla Sarnese e incassa la terza sconfitta consecutiva. Passo falso anche per il Ferrandina, battuto di misura sul campo del Nardò al termine di una gara segnata dalle polemiche.

FRANCAVILLA–SARNESE 0-4
Non c’è pace per il Francavilla, che vive un momento di profonda difficoltà. Contro la Sarnese, i biancorossi si presentano in forte emergenza, tra infortuni e squalifiche, e faticano fin dai primi minuti a trovare ritmo e organizzazione. Gli ospiti colpiscono due volte nel primo tempo con La Monica e Addessi, indirizzando subito la gara. Nella ripresa il copione non cambia: Silvestro e Rajkovic completano il poker, certificando una sconfitta pesante che lascia il Francavilla in piena crisi di risultati e di fiducia.

NARDÒ–FERRANDINA 1-0
Sconfitta esterna anche per il Ferrandina, battuto di misura sul campo del Nardò. A decidere il match è un calcio di rigore trasformato da D’Anna al 62’. Gli aragonesi recriminano per un gol annullato a Kisseih per posizione di fuorigioco, episodio che accende le proteste ma non cambia l’esito dell’incontro.

Un turno, dunque, da archiviare in fretta per le formazioni lucane, chiamate a reagire subito per invertire una tendenza che rischia di complicare la stagione.

TUTTI I RISULTATI DELLA 16ª GIORNATA
FBC Gravina Afragolese 1-0
52′ Santoro
F.C. Francavilla Sarnese 0-4
24′ La Monica, 45′ Addessi, 77′ Silvestro, 80′ Rajkovic
Nola Paganese 0-1
1′ Labriola
Acerrana Barletta 0-4
19′ Dicuonzo, 56′ e 58 Malcore, 66′ Piarulli
Fasano Real Normanna 0-2
39′ Esposito, 85′ Messina
Heraclea Candela Martina 0-1
54′ Ievolella
Nardò Ferrandina 1-0
62′ rig. D’Anna
Virtus Francavilla Pompei 1-1
45+2′ aut. Iurgens (P), 90+4′ De Vietro (P)
Fidelis Andria Manfredonia 0-1
74′ Carullo

 

LA CLASSIFICA
P G DR
Paganese 33 16 +7
Martina 28 16 +7
Fasano 27 16 +6
Afragolese 27 16 +5
Barletta 27 16 +11
Nola 25 16 +3
Nardò 24 16 +5
Fidelis Andria 23 16 +5
Heraclea Candela 23 16 -1
FBC Gravina 22 16 +1
Virtus Francavilla 21 16 +2
Manfredonia 20 16 -1
Sarnese 20 16 +2
Real Normanna 17 16 -1
Ferrandina 16 16 -7
F.C. Francavilla 15 16 -7
FC Pompei 14 16 -7
Real Acerrana 7 16 -30

 

