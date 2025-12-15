Francavilla in crisi profonda, Ferrandina ko a Nardò

Giornata amara per le lucane nel campionato di Serie D. Il Francavilla sprofonda al “Fittipaldi”, travolto 4-0 dalla Sarnese e incassa la terza sconfitta consecutiva. Passo falso anche per il Ferrandina, battuto di misura sul campo del Nardò al termine di una gara segnata dalle polemiche.

FRANCAVILLA–SARNESE 0-4

Non c’è pace per il Francavilla, che vive un momento di profonda difficoltà. Contro la Sarnese, i biancorossi si presentano in forte emergenza, tra infortuni e squalifiche, e faticano fin dai primi minuti a trovare ritmo e organizzazione. Gli ospiti colpiscono due volte nel primo tempo con La Monica e Addessi, indirizzando subito la gara. Nella ripresa il copione non cambia: Silvestro e Rajkovic completano il poker, certificando una sconfitta pesante che lascia il Francavilla in piena crisi di risultati e di fiducia.

NARDÒ–FERRANDINA 1-0

Sconfitta esterna anche per il Ferrandina, battuto di misura sul campo del Nardò. A decidere il match è un calcio di rigore trasformato da D’Anna al 62’. Gli aragonesi recriminano per un gol annullato a Kisseih per posizione di fuorigioco, episodio che accende le proteste ma non cambia l’esito dell’incontro.

Un turno, dunque, da archiviare in fretta per le formazioni lucane, chiamate a reagire subito per invertire una tendenza che rischia di complicare la stagione.