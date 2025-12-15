Francavilla in crisi profonda, Ferrandina ko a Nardò
Giornata amara per le lucane nel campionato di Serie D. Il Francavilla sprofonda al “Fittipaldi”, travolto 4-0 dalla Sarnese e incassa la terza sconfitta consecutiva. Passo falso anche per il Ferrandina, battuto di misura sul campo del Nardò al termine di una gara segnata dalle polemiche.
FRANCAVILLA–SARNESE 0-4
Non c’è pace per il Francavilla, che vive un momento di profonda difficoltà. Contro la Sarnese, i biancorossi si presentano in forte emergenza, tra infortuni e squalifiche, e faticano fin dai primi minuti a trovare ritmo e organizzazione. Gli ospiti colpiscono due volte nel primo tempo con La Monica e Addessi, indirizzando subito la gara. Nella ripresa il copione non cambia: Silvestro e Rajkovic completano il poker, certificando una sconfitta pesante che lascia il Francavilla in piena crisi di risultati e di fiducia.
NARDÒ–FERRANDINA 1-0
Sconfitta esterna anche per il Ferrandina, battuto di misura sul campo del Nardò. A decidere il match è un calcio di rigore trasformato da D’Anna al 62’. Gli aragonesi recriminano per un gol annullato a Kisseih per posizione di fuorigioco, episodio che accende le proteste ma non cambia l’esito dell’incontro.
Un turno, dunque, da archiviare in fretta per le formazioni lucane, chiamate a reagire subito per invertire una tendenza che rischia di complicare la stagione.
|TUTTI I RISULTATI DELLA 16ª GIORNATA
|FBC Gravina
|–
|Afragolese
|1-0
|52′ Santoro
|F.C. Francavilla
|–
|Sarnese
|0-4
|24′ La Monica, 45′ Addessi, 77′ Silvestro, 80′ Rajkovic
|Nola
|–
|Paganese
|0-1
|1′ Labriola
|Acerrana
|–
|Barletta
|0-4
|19′ Dicuonzo, 56′ e 58 Malcore, 66′ Piarulli
|Fasano
|–
|Real Normanna
|0-2
|39′ Esposito, 85′ Messina
|Heraclea Candela
|–
|Martina
|0-1
|54′ Ievolella
|Nardò
|–
|Ferrandina
|1-0
|62′ rig. D’Anna
|Virtus Francavilla
|–
|Pompei
|1-1
|45+2′ aut. Iurgens (P), 90+4′ De Vietro (P)
|Fidelis Andria
|–
|Manfredonia
|0-1
|74′ Carullo
|LA CLASSIFICA
|P
|G
|DR
|Paganese
|33
|16
|+7
|Martina
|28
|16
|+7
|Fasano
|27
|16
|+6
|Afragolese
|27
|16
|+5
|Barletta
|27
|16
|+11
|Nola
|25
|16
|+3
|Nardò
|24
|16
|+5
|Fidelis Andria
|23
|16
|+5
|Heraclea Candela
|23
|16
|-1
|FBC Gravina
|22
|16
|+1
|Virtus Francavilla
|21
|16
|+2
|Manfredonia
|20
|16
|-1
|Sarnese
|20
|16
|+2
|Real Normanna
|17
|16
|-1
|Ferrandina
|16
|16
|-7
|F.C. Francavilla
|15
|16
|-7
|FC Pompei
|14
|16
|-7
|Real Acerrana
|7
|16
|-30