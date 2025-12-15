Assessore Latronico al Forum apulo-lucano della sanità

L’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, è intervenuto oggi al Forum Apulo-Lucano di Sanità Pubblica, svoltosi a Matera, portando il contributo della Regione Basilicata al confronto su “Investing for Life: il valore della ricerca in salute, dell’AI e delle azioni di governance per la Sanità Pubblica”, tema centrale dell’iniziativa.

Nel suo intervento, Latronico ha richiamato la necessità di politiche sanitarie orientate al valore, capaci di coniugare prevenzione, innovazione e sostenibilità, sottolineando come investire oggi in ricerca, competenze e nuove tecnologie significhi rafforzare la capacità dei sistemi sanitari di rispondere ai bisogni delle persone lungo tutto l’arco della vita.

In linea con l’impostazione del Forum, l’assessore ha evidenziato il ruolo strategico della sanità pubblica nella governance dei determinanti di salute, nel rapporto tra salute, ambiente e territorio e nella promozione di modelli integrati e basati sull’evidenza scientifica, coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Particolare attenzione è stata dedicata ai temi dell’innovazione organizzativa e digitale, inclusa l’intelligenza artificiale, intesa come strumento a supporto delle decisioni e della programmazione, da governare con regole chiare, competenze adeguate e attenzione ai profili etici.

L’intervento si è inserito pienamente nel quadro del Forum come momento di riflessione su come ricerca, AI e azioni di governance possano concorrere a costruire una sanità pubblica più equa, efficace e orientata al valore, rafforzando il ruolo delle istituzioni nella programmazione e nell’attuazione delle politiche sanitarie regionali.