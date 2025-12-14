Cia: domani a Matera incontro “Coltiviamo la Basilicata. Proteggiamo il futuro agricolo Lucano. Dialoghi sul temuto impatto di PAC post 2028 e Xylella”.

In vista della manifestazione del 18 dicembre prossimo a Bruxelles promossa dalla Cia-Agricoltori e sostenuta da oltre 40 organizzazioni agricole dei 27 Stati membri, riunite nel Copa-Cogeca, domani lunedì 15 Dicembre 2025 (dalle ore 15:30) a Matera – Camera di Commercio della Basilicata – Via Lucana, si terrà un incontro-dibattito su “Coltiviamo la Basilicata. Proteggiamo il futuro agricolo Lucano. Dialoghi sul temuto impatto di PAC post 2028 e Xylella”.

“Oggi siamo a una svolta pericolosa. Il rischio di un progressivo smantellamento della Pac dopo il 2027, delineato dal nuovo Quadro Finanziario Pluriennale – sostengono i presidenti Cia di Matera e Potenza Giuseppe Stasi e Giambattista Lorusso – appare sempre più concreto. Questo significherebbe un taglio drastico delle risorse e la loro dispersione in un fondo unico, destinato a generare conflitti tra comparti e a compromettere il mercato unico. Sarebbe la fine di un sistema equo: avremmo agricolture di serie A e agricolture abbandonate alla serie B”. Ecco perché, la Cia, rilancia una mobilitazione senza tregua, finché non vedremo un cambio di passo vero, non di facciata. Ora l’Italia assuma con forza la guida di questa battaglia decisiva per il futuro dell’agricoltura e le istituzioni nazionali ed europee dimostrino davvero, con fatti e non parole, di essere dalla nostra parte”.

Questo il programma dei lavori: interventi di Giuseppe Stasi – Presidente provinciale CIA Matera ● Gianni Lorusso – Presidente provinciale CIA Potenza ● Per. Agr. Dott. Giuseppe Silvaggi – Presidente Collegio Periti Agrari e Periti Agrari laureati di Matera ● Dott. For. Domenico Laviola – Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Matera ● Carmine Cicala – Assessore regionale Politiche Agricole e Forestali di Basilicata 16:30 – 17:30 La PAC post 2028. Stato della programmazione europea e prospettive per la Basilicata 17:30 – 18:30

Il temuto impatto di Xylella in Basilicata. Stato del monitoraggio e la prospettiva per il futuro dell’olivicoltura lucana

Dibattito conclusivo con la partecipazione dell’Assessore regionale Carmine Cicala, Gianni Lorusso – Presidente provinciale CIA Potenza, Giuseppe Stasi – Presidente provinciale CIA Matera. Coordina i lavori: Cosimo Gaudiano – Presidente intercomunale CIA Matera

Per Gaudiano: “il dialogo con le rappresentanze politiche regionali è doveroso per ricordare a cittadini e agricoltori che le politiche agricole sono delocalizzate e affidate alle amministrazioni regionali. E metteremo al corrente ogni interlocutore delle criticità che esistono nell’attuale regolamento per la lotta obbligatoria alla moria degli olivi, causata da Xylella fastidiosa. Queste criticità saranno spiegate nell’incontro pubblico e chiederemo alla rappresentanza istituzionale di chiedere la modifica della parte critica del regolamento attuale che, in caso di ingresso del patogeno nel territorio lucano (ancora totalmente indenne), potrebbe impedire gli investimenti futuri in olivicoltura. Il rilancio dell’economia dell’Olivo, grazie a condizioni di mercato favorevoli, ha reso possibile una piccola espansione della sua coltivazione in Basilicata, potenzialmente alternativa nei terreni senza irrigazione. Il regolamento europeo e nazionale di Lotta alla moria dovrà tenere conto della presenza di varietà che si stanno dimostrando resistenti al batterio. L’incontro è aperto a tutti gli agricoltori e alla cittadinanza tutta, che non lascerà da soli i custodi del territorio in questo fondamentale momento di dialogo e di svolta.

“Senza agricoltura non c’è sicurezza alimentare, ambientale e sociale. Non c’è futuro. Non c’è Europa. Per questo, Cia–Agricoltori sarà in prima linea alla grande manifestazione del 18 dicembre a Bruxelles, che porterà in piazza 10mila produttori e centinaia di trattori in arrivo da ogni parte del continente”.