Tecnici dellAI, la Regione investe nella formazione: annuncio dell’assessore Cupparo

All’interno del Piano Triennale per l’Istruzione Tecnica Superiore 2026-2029, approvato di recente dalla Regione, rafforzando gli ITS Academy nei comparti energia e meccatronica, saranno previsti percorsi formativi su digitalizzazione e tecnologie abilitanti per formare tecnici altamente specializzati in Intelligenza Artificiale (IA) e per il loro impiego in imprese locali.

Lo ha annunciato l’Assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo concludendo a Francavilla in Sinni il terzo evento del Progetto “IncHUBatori: Next Stop AI”, organizzato dal Dipartimento per lo Sviluppo Economico della Regione con il sostegno di Sviluppo Basilicata, un’iniziativa volta a promuovere la formazione sull’intelligenza artificiale. Gli Istituti tecnologici superiori sono scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica post diploma che permettono di conseguire il titolo di tecnico superiore.

Sono espressione di una strategia fondata sulla connessione delle politiche d’istruzione, formazione e lavoro con le politiche industriali. Nell’incontro – al quale hanno partecipato il direttore generale del Dipartimento Sviluppo Economico Giuseppina Lo Vecchio, Gabriella Megale au Sviluppo Basilicata, esperti (Maurizio Argoneto, Francesco Sacco), imprenditori, professionisti, giovani – Cupparo ha spiegato che l’incontro a Francavilla, che chiude il programma per il 2025 dopo quelli di Palazzo San Gervasio e Pisticci, è “un segnale per le aree interne e per le piccole imprese specie artigiane che operano nei piccoli comuni ad utilizzare con fiducia le nuove tecnologie di digitalizzazione e gli strumenti dell’IA.

Primo elemento – ha detto – è quello di spiegare ai titolari di impresa i vantaggi. La trasformazione digitale non è più infatti una possibilità solo per le grandi imprese, e per i grandi territori a forte industrializzazione. E’ una necessità concreta per la competitività delle micro, piccole e medie imprese, in un’epoca in cui tecnologie come l’intelligenza artificiale rappresenta una leva strategica per l’efficienza, la qualità e anche per la resilienza delle nostre aziende. E’ innanzitutto un’operazione culturale che richiede il coinvolgimento dei giovani. L’obiettivo non è solo la modernizzazione tecnologica, ma una trasformazione culturale: comprendere che innovare significa collaborare, condividere competenze, mettere in rete conoscenza e talento”.

Nell’incontro con l’esperienza di Giuseppe Leone general manager Lioncart – che utilizza tecnologie avanzate per la produzione – è stata raccontata quella della cooperativa PeperonAut attraverso l’intervento di Giuseppe Tataranno, presidente della coop e la testimonianza di Vincenzo Addolorato, dipendente della coop composta da giovani autistici. L’assessore ha assunto l’impegno di attuare anche in Basilicata il Protocollo definito dal Ministero per la Disabilità per garantire attenzione alle persone con disabilità per il pieno accesso ai sistemi di intelligenza artificiale su base di uguaglianza e senza alcuna forma di discriminazione e di pregiudizio. È fondamentale agevolare l’accessibilità, l’autonomia e la sicurezza di tutti gli strumenti, in particolare – è stato condiviso da Cupparo e dal presidente della coop PeperonAut – per garantire processi di inclusione sociale utili all’elaborazione del “Progetto di vita” come previsto dal decreto attuativo della Legge Delega sulla disabilità sempre nella prospettiva di migliorare e semplificare la vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie. PeperonAut – ha detto l’assessore – è la più realtà di integrazione sociale.

Per Gabriella Megale, au Sviluppo Basilicata, “si intende dotare le microimprese di una “cassetta per gli attrezzi” per l’impiego più efficace degli strumenti dell’IA. Si tratta, in sostanza, di individuare soluzioni sviluppate “su misura” sulla base delle esigenze specifiche di ogni azienda, che siano scalabili e traggano il massimo del valore dai dati, tenuto conto che l’intelligenza artificiale, rappresenta una rivoluzione culturale che coinvolge tutte le sfere della società, dalle istituzioni come i Comuni, le imprese di ogni dimensione e il mondo della scuola, che sono i target a cui ci rivolgiamo. Rispetto alla necessità di lavoratori formati, la carenza di personale qualificato nell’IA – ha aggiunto l’au di Sviluppo Basilicata – è un’emergenza da affrontare subito con un’adeguata politica formativa. Altrimenti rischiamo di subire soltanto i rischi dell’impatto dell’intelligenza artificiale sul mercato del lavoro, senza riuscire a coglierne le opportunità di nuova occupazione offerta dalle aziende.

Ne va anche della competitività dei piccoli imprenditori, impegnati ad utilizzare l’IA con l’intelligenza artigiana per potenziare la qualità made in Italy delle loro produzioni”. Cupparo ha concluso con le parole di Papa Leone XIV. Per “gestire le implicazioni dell’intelligenza artificiale” è “essenziale”, sostiene il Papa “riconoscere e rispettare ciò che caratterizza la persona umana”, la sua dignità di poter riflettere, scegliere liberamente, amare gratuitamente, entrare in relazione autentica con l’altro. Mai come oggi, come dice Leone XIV, “è chiaro che occorre una profonda inversione di rotta nella nostra idea di crescita”. Non può esserci un futuro con l’intelligenza artificiale che allo stesso tempo non “realizzi il bene comune”.