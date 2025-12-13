Scontro al Pantano di Pignola: morto il bimbo ferito, il padre era deceduto sul colpo

È morto il bambino di nove anni rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale avvenuto due giorni fa nel Potentino. Il piccolo è deceduto all’ospedale San Carlo di Potenza, dove era stato ricoverato in condizioni disperate dopo lo scontro verificatosi al Pantano di Pignola, a pochi chilometri dal capoluogo lucano.

Nell’impatto, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, aveva perso la vita sul colpo il padre del bambino, un uomo di 51 anni. Padre e figlio viaggiavano a bordo di una Renault Clio, entrata in collisione con una Jeep Renegade.

Il bambino era stato trasportato in codice rosso all’ospedale subito dopo l’incidente, ma nonostante i tentativi dei medici, le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso.