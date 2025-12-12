Teatro Festival Ferrandina- A Mimì presenta “Carmen”: Asselta rilegge il mito in chiave contemporanea

Venerdì 19 dicembre, Teatro Festival Ferrandina- A Mimì prosegue con lo spettacolo di danza “Carmen” della Sinopia Dance Company, con regia e coreografia firmate da Francesco Asselta.

Lo spettacolo, interamente interpretato da donne, decostruisce il mito classico di Carmen per esplorare le dinamiche contemporanee dell’identità femminile, dell’amore ossessivo e della violenza di genere. In questa versione, Carmen è presentata come un’artista che si confronta con le altre quattro figure archetipiche del racconto originale (Don José, Escamillo, Micaela, Zuniga), tutte portate in scena da corpi femminili. La coreografia racconta in particolare la storia di un futuro prossimo, vissuto nella quotidianità, in cui due donne sono soffocate da una relazione amorosa divenuta tossica.

La messa in scena adotta un linguaggio minimalista e futuristico. La scenografia incorpora una potente componente multimediale che combina proiezioni in tempo reale con performance di pittura dal vivo su pannelli bianchi. I costumi enfatizzano la dualità dei personaggi, alternando l’autorità formale di completi morbidi (giacca e pantaloni) a momenti di intensa vulnerabilità, con la nudità utilizzata come gesto di verità e libertà espressiva.

Ingresso alle ore 20.30, inizio spettacolo alle ore 21.00.

Il costo del biglietto è di 10 euro per la platea e di 8 per la galleria, per i ragazzi sino a 16 anni platea 6, galleria 4.

I biglietti sono disponibili online al link: https://www.postoriservato.it/biglietti/carmen-19-dicembre-2025-teatro-domenico-bellocchio-ferrandina-28134.html e al botteghino del CineTeatro Bellocchio il giorno dello spettacolo dalle 10 alle 13 e dalle 17.30 alle 20.30.

Tutte le altre informazioni relative al Teatro festival Ferrandina- A Mimì sono disponibili contattando il numero 3276841010.