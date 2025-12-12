Senise, in arrivo 510 mila euro per il nuovo Centro per l’Impiego: Sassone (FI) ringrazia la Regione

Dalla Regione Basilicata arrivano fondi per la riqualificazione dell’edificio del Centro per L’impiego di Senise. L’Arlab, infatti, ha trasferito 360 mila euro a valere sulla missione 5 del PNRR per il “Piano di Potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle politiche attive del lavoro, adeguamento e riqualificazione funzionale dell’immobile destinato al Centro per l’Impiego a Senise”. I fondi sono stati trasferiti alla Provincia di Potenza che a sua volta ha provveduto a trasferire il tutto al comune di Senise che ha espletato gli adempimenti per l’affidamento della progettazione e dell’esecuzione. Il progetto è già in fase esecutiva come anche l’espletamento della gara per l’appalto dei lavori, per cui è verosimilmente prevedibile che già dall’inizio del nuovo anno potrebbero partire i lavori.

Sul finanziamento regionale alla struttura è intervenuto il consigliere di minoranza Nicola Maria Sassone, di Forza Italia Senise.

“Come consigliere comunale di minoranza, desidero esprimere il mio sincero apprezzamento al Presidente della Regione Vito Bardi, all’Assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo e al Direttore Generale di ARLAB per aver destinato importanti risorse al Centro per l’Impiego della nostra comunità.” È quanto afferma il consigliere di FI al comune di Senise Nicola Maria Sassone. “I lavori di adeguamento interno ed esterno, insieme agli interventi di efficientamento energetico -aggiunge poi il consigliere azzurro- rappresentano un investimento concreto e strategico per migliorare i servizi rivolti ai cittadini e alle imprese del territorio.

Nonostante la nota divergenza politica tra l’amministrazione comunale e il governo regionale, ciò che conta per me è la capacità delle istituzioni di andare oltre i confini della dialettica politica quando si tratta di rispondere ai bisogni reali della comunità.

Come membro di minoranza, ma convintamente sostenitore della linea di sviluppo promossa dal governo regionale, considero questo intervento un segnale forte: quando si investe sulle comunità, si investe sulle persone, non sulle bandiere.”

“Mi unisco al consigliere Nicola Sassone nel celebrare il significativo investimento regionale sul nostro Centro per l’Impiego -dichiara la segretaria della sezione di Senise di Forza Italia Maria Lista. Quello sulla struttura del Cpi di Senise è un intervento concreto, avviato già da tempo, ancor prima dell’insediamento dell’attuale amministrazione comunale, che testimonia la costante attenzione del Presidente Bardi, dell’Assessore Cupparo e di tutto il governo regionale verso la nostra città, verso le aree interne e le persone che vi vivono. Migliorare i servizi significa creare opportunità concrete per cittadini e imprese, promuovendo sviluppo e valore per l’intero territorio”

Oltre ai 360 mila euro in via di appalto è stato richiesto all’Arlab un ulteriore finanziamento di 150 mila euro per la sistemazione dell’esterno. Sale così a 510 mila euro l’importo di cui Senise beneficerà per il pieno rispristino dell’edificio che, com’è noto, risale agli anni ’60 destinato per decenni alle scuole elementari, sede dell’ancora esistente plesso San Pietro.

L’intervento previsto nel suo complesso sarà molto completo. Demolizione completa del corpo di fabbrica in metallo, diversa distribuzione di porte e finestre, con la creazione di una nuova porta di ingresso principale, completa sostituzione delle pavimentazioni dei locali interni, di tutti gli infissi, intervento sui bagni, realizzazione di una controsoffittatura con pannelli termofonoisolanti e fonoassorbenti in lana di legno in alcune stanze e lavori ordinari di tinteggiatura e altro. Si procederà anche al rifacimento degli impianti elettrico e di illuminazione, dell’impianto termico con il completo rifacimento della climatizzazione.

Con i nuovi fondi in arrivo, fa notare Sassone, l’edificio assumerà una nuova e più moderna configurazione dal momento che l’intervento aggiuntivo riguarda l’esterno dell’edificio.