Riforma dell’Ordinamento giudiziario – Bolognetti: facciamo chiarezza

Ho avuto l’onore e il piacere di poter conoscere Marco Pannella e di godere della sua stima e fiducia.

Marco Pannella, il Marco Pannella del “caso Tortora”, il “campione” della difesa dello Stato di diritto e dei diritti umani, voleva portare le arance in carcere al suo “amico” Cossiga.

Alcuni confondono – per limiti culturali o mera convenienza – piani assolutamente diversi e nascondono il tutto dietro la parola garantista. Anche no, grazie.

Io sono per la difesa dello Stato di diritto democratico, della democrazia, del diritto umano alla conoscenza, dell’equo processo, dei diritti umani, ecc. ecc.

Essere garantisti, secondo la declinazione di certi personaggi, significherebbe non poter presentare una denuncia o declinare un j’accuse.

Non è così e ovviamente non può essere così.

Le parole garantismo e giustizialismo hanno un significato ambiguo e vengono usate a volte come foglia di fico e in maniera molto superficiale e opportunista.

No, io mi assumo la responsabilità delle mie affermazioni, del mio fare ironia o del mio fare satira.

A qualcuno dà fastidio e va a piangere sulla spalla dell’amico che un tempo fu potente? Avrei voglia di sorridere se penso al potere che detengono e a come lo usano per prendere in giro la gente, magari per spacciare la difesa dei propri interessi personali per difesa del bene comune.

Fatevene una ragione, voi con il naso corto, voi che ogni santo giorno tradite con opere e omissioni quel che difendo quotidianamente da 40 anni.

Con Leonardo Sciascia dico: “Mi ripugna quando mi sento dire che sono garantista. Io non sono garantista: sono uno che crede nel diritto, che crede nella giustizia”.

Convintamente, e contrariamente a quel che faranno certi “garantisti”, voterò a favore della riforma dell’ordinamento giudiziario. Riforma che attendo dagli anni ’80.

Maurizio Bolognetti, segretario di Radicali Lucani, già membro del Consiglio nazionale dei “Club Pannella”, della presidenza e del Consiglio del Prntt, della Direzione nazionale di RI, iscritto all’Odg e alla Fnsi.