Legatidaunfilo: un pomeriggio tra tradizione, inclusione e antichi saperi

Sì è svolto oggi pomeriggio Legatidaunfilo, un laboratorio promosso dalla Pro Loco di Senise con il patrocinio del Comune, con l’idea di dare inizio a una serie di incontri per mettere insieme generazioni diverse e apprendere antichi saperi artigianali.

L’iniziativa è stata un’occasione per tramandare un’arte antica ma sempre attuale,una pratica che rilassa,gratifica, è sostenibile e soprattutto mette insieme generazioni diverse;promuove l’inclusione ed è l’occasione per concedersi qualche ora di piacevole compagnia e per evadere dalla frenesia quotidiana.

Abbiamo immaginato questo laboratorio come momento per trascorrere insieme un pomeriggio nel contesto accogliente e familiare di un’antica cantina che rievoca quell’atmosfera di calore del vicinato e rafforza il senso di comunità. L’obiettivo era quello di promuovere la condivisione e l’inclusione, le relazioni “ecologiche e autentiche”mediante un’attività che fosse alla portata di tutti. Le Pro Loco operano su tutto il territorio nazionale anche per valorizzare antiche tradizioni, saperi e lavoro manuale; in tal senso, desideriamo rimarcare soprattutto il valore dell’azione laboratoriale collettiva, in quanto occasione di confronto, socializzazione e antidoto alla noia e alla solitudine che spesso colpisce le persone più anziane e sole.

Il filo è simbolo di unione e legami ed è attraverso di esso che possiamo custodire tradizioni e saperi che vale la pena tramandare alle generazioni future.

Il lavoro manuale inoltre,aiuta a frenare un uso improprio, soprattutto fra i giovani, di smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici, che stanno cancellando il piacere di stare insieme, portando i ragazzi sempre più verso l’isolamento.

La partecipazione è stata numerosa ed è segno che c’è interesse verso questo tipo di iniziative, ecco perché siamo sicuri che quello di oggi sia solo il primo di una serie di incontri per ritrovarsi e imparare divertendosi.