Furti in abitazione: trentunenne arrestato a Matera

Un uomo di 31 anni è stato arrestato e portato in carcere a Matera, gravemente indiziato di furto in abitazione. L’ordinanza del giudice per le indagini preliminari è stata eseguita dalla polizia di Stato, a seguito delle indagini condotte dalla Squadra Mobile e dalla Scientifica della Questura.

Il fatto risale al 27 settembre scorso. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe sottratto le chiavi di casa dai proprietari, lasciate nell’auto parcheggiata in un centro commerciale, per poi introdursi nell’abitazione e rubare gioielli e altri oggetti di valore.

Le vittime si sono accorte del furto dopo essere state avvertite da una vicina, insospettita dalla presenza di un uomo con un borsone in spalla. L’uomo, notato dalla donna, l’avrebbe salutata e, calato il cappuccio della felpa, sarebbe salito su un’auto parcheggiata vicino all’edificio insieme ad altre due persone.

Accortisi che la portiera dell’auto era stata forzata e che le chiavi dell’appartamento erano sparite, i proprietari hanno denunciato il furto. Le indagini hanno permesso di individuare il presunto autore grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza nei pressi dell’abitazione e alle impronte digitali rilevate all’interno dell’appartamento.