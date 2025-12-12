Furti a Picerno, cresce l’allarme sicurezza: cittadini sempre più preoccupati

Picerno – La tranquillità sembra un ricordo lontano. Negli ultimi anni, la Basilicata e in particolare il Potentino, territori per lungo tempo poco “appetibili” per i ladri, stanno registrando un aumento di episodi criminosi sempre più preoccupante, con bande organizzate capaci di portare via persino casseforti senza quasi mai essere fermate. L’ultimo episodio, riportato da MelandroNews.it, arriva da Picerno e conferma questo allarme crescente.

Mercoledì scorso, marito e moglie sono stati tenuti in ostaggio nella loro abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri avrebbero prima tentato un colpo in un’altra abitazione, per poi dirigersi verso via Gramsci, nel centro del paese. Una volta dentro la casa, notata la presenza dei proprietari, li hanno chiusi a chiave nel salone. Hanno quindi scassinato la cassaforte con un flex, lanciandola dal balcone verso complici ad attenderli e portando via oggetti preziosi e oro. Secondo le prime testimonianze, la fuga sarebbe avvenuta a bordo di un’Audi di grossa cilindrata di colore scuro. Nonostante l’intervento immediato dei Carabinieri, dei ladri non è stata trovata alcuna traccia.

Picerno non è un caso isolato: negli ultimi mesi si sono verificati altri furti e tentativi simili, non solo nel paese, ma anche in altri centri del Potentino e a Potenza. Professionisti del crimine che riescono quasi sempre a farla franca, complici anche norme giudiziarie ritenute troppo deboli: chi viene arrestato spesso rimane in carcere pochi giorni, affronta processi lunghi e pene minime, continuando a delinquere.

La percezione di insicurezza cresce tra i cittadini. Nei piccoli centri, un tempo era normale lasciare la chiave fuori dalla porta: oggi invece le persone vivono con allarmi attivi e serrature sempre chiuse, dalla mattina alla sera.

La legge, secondo molti, è il vero problema: tutela chi delinque e lascia le comunità vulnerabili. La necessità di riforme urgenti appare evidente per evitare che la situazione degeneri in un vero e proprio far west.

A Picerno, l’amministrazione comunale si è attivata da tempo per contrastare questi fenomeni. Sono stati installati sistemi di videosorveglianza e rafforzati i controlli.

La sindaca Margherita Scavone, contattata da Melandro News, ha commentato:

“La sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta. Comprendo la paura di non sentirsi più sicuri nelle proprie case, ma ritengo fondamentale la collaborazione tra istituzioni, cittadini e forze dell’ordine: è la risposta più forte, e spesso l’unica, contro chi cerca di minare la nostra tranquillità. Esprimo inoltre massima solidarietà a chi ha subito furti recentemente e sono a disposizione per qualunque segnalazione o necessità. Vigilare tutti insieme, con attenzione e senza perdere lucidità, è essenziale per permettere alle forze dell’ordine di svolgere al meglio il proprio lavoro.”