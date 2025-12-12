Consiglio regionale della Basilicata, seduta ordinaria martedì 16 dicembre

Il Consiglio regionale della Basilicata è convocato in seduta ordinaria per martedì 16 dicembre alle ore 10, nell’aula Dinardo al piano terra del Palazzo della Giunta regionale, in via Verrastro a Potenza.

Lo ha reso noto l’ufficio stampa dell’Assemblea lucana, precisando che all’ordine del giorno figurano diversi temi di rilievo. Tra questi, l’esame di una proposta di legge sui lavoratori ex Apea e di vari disegni di legge collegati alla Legge di Stabilità, tra cui: sperimentazioni gestionali in sanità, riconoscimento di debiti fuori bilancio, rendiconto Arpab e istituzione di sottosegretari.

Prevista inoltre la discussione sul Servizio sanitario regionale e sulla situazione dell’ospedale di Lagonegro (Potenza).