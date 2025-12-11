Velarium sbarca a Venusio (Matera): nasce un nuovo polo dell’intrattenimento immersivo

Venusio (Matera) si prepara a diventare il cuore pulsante dell’intrattenimento innovativo nel triangolo Matera–Altamura–Gravina con l’apertura di Velarium, il nuovo spazio scenografico e tecnologico ideato da Anonima SRL, società con pluridecennale esperienza nel settore degli eventi e dello spettacolo. Un grande tendone che non è solo un contenitore di spettacoli, ma un vero laboratorio di emozioni, capace di trasformarsi e adattarsi a concerti, dj set, spettacoli teatrali, eventi per famiglie e performance artistiche.

Velarium vuole offrire al pubblico un’esperienza moderna e coinvolgente, andando oltre il semplice intrattenimento. Luci, scenografie immersive e soluzioni tecnologiche accompagneranno ogni appuntamento, creando un’atmosfera unica pensata per stupire e emozionare.

La prima rassegna di Velarium propone una serie di eventi pensati per tutti i gusti e tutte le età, dai giovani alle famiglie, fino agli appassionati di musica e spettacolo. Si parte il 20 dicembre con l’inaugurazione ufficiale e il live di Picca e Mars, seguita dal Big Christmas Student Party dedicato agli studenti. Il 26 dicembre arriva la Dance Hall Night, serata all’insegna dei ritmi urban e dance, mentre il 30 dicembre sarà il turno di Lucilla, la creator più amata dai bambini, per un pomeriggio speciale dedicato alle famiglie. Il 31 dicembre Velarium ospiterà il grande Capodanno: gran buffet, live band, animazione con Via Scanio Persio e DJ set fino alle prime luci dell’alba. La rassegna si chiuderà il 3 gennaio con l’House Party, notte dedicata ai sound elettronici e deep-house.

“Questa prima edizione rappresenta solo l’inizio di un progetto ambizioso – dichiarano gli organizzatori –. Velarium nasce con l’obiettivo di diventare un format replicabile in altre città d’Italia, punto di riferimento per chi cerca un intrattenimento innovativo, curato e ricco di contenuti. È uno spazio modulare e contemporaneo, pensato per far vivere al pubblico un’esperienza unica, dove tecnologia, spettacolo e creatività si incontrano per sorprendere e coinvolgere”.