Pier Silvio Berlusconi: ‘Facce nuove in Forza Italia? Non cambio idea’

“Ciò che è stato fatto fino ad oggi non basta, ma l’Europa deve riuscire a esistere, agire e difendersi”.

Queste le parole di Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente e amministratore delegato di MFE – Media for Europe, durante un incontro con la stampa in occasione degli auguri di fine anno nei locali Mediaset.

“Sono fermamente convinto di questo, prima di tutto come cittadino italiano ed europeo, e ancor di più come imprenditore italiano ed europeo”, ha sottolineato Berlusconi, ribadendo la necessità di un’Europa più forte e indipendente.

Per quanto riguarda il futuro di Forza Italia, Berlusconi ha nuovamente espresso la sua convinzione sulla necessità di un rinnovamento.

“Il mio pensiero non cambia: è importante che arrivino volti nuovi. Ho grande riconoscenza per Antonio Tajani e per tutta la squadra di Forza Italia, che hanno mantenuto in vita il partito dopo la scomparsa di mio padre, un compito tutt’altro che semplice”, ha dichiarato.

Tuttavia, ha aggiunto, per il futuro “credo che sia indispensabile una rinnovata presenza di nuove personalità, idee fresche e un programma aggiornato”.

Ha poi precisato che questo rinnovamento non deve compromettere i principi fondanti di Forza Italia, che corrispondono ai valori di Silvio Berlusconi, ma piuttosto deve adattarli alla realtà odierna.

“I valori che hanno ispirato il nostro movimento devono essere portati alla contemporaneità, senza dimenticare le radici storiche.

È fondamentale che questi valori siano in grado di rispondere alle sfide e alle esigenze del 2025”, ha sottolineato Pier Silvio Berlusconi.

Infine, ha aggiunto che la necessità di innovazione non riguarda solo Forza Italia, ma tutta la politica in generale.

