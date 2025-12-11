Morte sul lavoro: il GIP riapre le indagini sul caso di Antonio Pirretti
Il GIP del Tribunale di Matera, Dott. Angelo Onorati, all’udienza del 18 novembre 2025, tenutasi a seguito dell’opposizione alla richiesta di archiviazione proposta dai familiari di Antonio Pirretti, ha accolto l’istanza di prosecuzione delle indagini ritenendo pienamente condivisibili le conclusioni alle quali erano giunti i consulenti di parte, perché ritenute fondate su di una approfondita e completa analisi, effettuata con rigoroso metodo scientifico, escludendo come causa della morte quella di morte improvvisa indicata dal consulente del PM.
Ora il PM, in ossequio all’Ordinanza resa dal GIP, dovrà nominare, in primis, un esperto della sicurezza, non in servizio presso la ASM di Matera; dovrà, inoltre, rinnovare la consulenza tecnica con la nomina di un nuovo medico legale. Entrambi, sussistendo precise ragioni di opportunità e trasparenza, non in servizio presso l’ASM di Matera, con un autonomo vaglio circa i nominativi che il Pubblico Ministero dovrà iscrivere nel registro degli indagati.