Il Comune risponde ai solleciti del Sifus: «Tutela di lavoratrici e bambini sempre prioritaria»

Il Comune di Senise interviene con una nota ufficiale in risposta ai solleciti del sindacato Sifus in merito alla gestione del servizio mensa scolastica e alle difficoltà retributive lamentate da alcune lavoratrici.

“Preso atto dei solleciti della Sifus, questa Amministrazione, ove non fosse noto, ha già sanzionato la SLEM, per inadempimenti contrattuali, a tutela dei bambini – fruitori del servizio mensa.

In ordine alla tutela delle lavoratrici, certamente pure a cuore dell’Amministrazione, deve vedere l’attivazione del sindacato, poiché si sconoscono le generalità delle lavoratrici retribuite “a singhiozzo” e gli importi alle stesse spettanti.

E laddove fosse stata attivata da Sifus una richiesta di sostituzione nel pagamento, e dunque pervenuta a questa Amministrazione, certamente l’Ente sarebbe stato pronto ad accogliere detta richiesta, piuttosto che sollecitare procedure di nuova gara, che poco rilevano ai fini della tutela delle lavoratrici.

Dunque si ringrazia Sifus nel “confidare” sulla sensibilità del primo cittadino che si conferma esservi a costante tutela delle lavoratrici, oltre che dei bambini”.

Il Sindaco

e l’Amministrazione comunale