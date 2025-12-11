Forbes: Meloni è la quarta donna più potente al mondo nel 2025
Giorgia Meloni si è piazzata al quarto posto nella classifica delle donne più influenti del mondo, stilata da Forbes per il 2025.
La presidente del Consiglio italiano ha perso una posizione rispetto all’anno precedente, superata dalla nuova premier giapponese Sanae Takaichi, che ha assunto l’incarico lo scorso 21 ottobre.
Per il quarto anno consecutivo, al primo posto della classifica si conferma Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, seguita da Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea.
Al quinto posto troviamo invece la presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, che continua a consolidare il suo ruolo di leader internazionale.
La lista di Forbes include anche molte altre personalità politiche di rilievo. Tra queste, la direttrice operativa del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, che si attesta al 17esimo posto, la ministra delle Finanze dell’India, Nirmala Sitharaman, al 24esimo, e la cancelliera dello Scacchiere britannico, Rachel Reeves, al 39esimo.
Non mancano però nomi di spicco anche in ambito non strettamente politico. Accanto a Giorgia Meloni, al 49esimo posto della classifica figura Margherita Della Valle, amministratrice delegata di Vodafone, che si distingue tra le donne italiane per la sua influenza nel settore privato.
ANSA