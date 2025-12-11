Associazione Cuochi Italiani: il cibo è il migliore attrattore del turismo

Il riconoscimento da parte dell’Unesco per la cucina italiana è un traguardo storico per il quale l’Associazione Cuochi Italiani ha lavorato per anni in particolare nei Paesi Balcanici e in generale all’estero per promuovere i piatti della tradizione gastronomica lucana e i prodotti tipici . Ad esprimere soddisfazione Enza Barbaro presidente ACI e Giovanni Baldantoni presidente Palazzo Italia Bucarest.

Il cibo e i prodotti enogastronomici italiani continuano a essere considerati un pilastro del turismo nazionale, con il 95% dei cittadini che li reputa fondamentali per attrarre turisti. Eppure “solo” il 46% ritiene che questo aspetto sia adeguatamente promosso dalle istituzioni, evidenziando una necessità di maggiore impegno e strategie di marketing mirate. Ma la scelta del cibo è importante anche nella lotta al cambiamento climatico come dimostra il fatto che il 70% è favorevole al consumo di cibi a km zero, mentre il 73% preferisce seguire i principi della Dieta Mediterranea, considerata la più sostenibile e salutare. La cucina italiana – si sottolinea in una nota dell’ACI – con particolare riferimento alle proprie radici tradizionali ha un ruolo riconosciuto nella Dieta Mediterranea per la tutela della salute, nel quadro di uno stile di vita sano, equilibrato e sostenibile.. In particolare, le comunità dei lucani all’estero – sottolinea Giovanni Baldantoni, – per Cucina, tradizioni, tipicità, sono le “radici” di una sana alimentazione e per lo sviluppo turistico dei territori. Parliamo di “ piatto italiano”e “piatto all’italiana”, per non confondere l’originale dalle imitazioni molto diffuse specie all’estero. Le donne-mamme-nonne – afferma Enza Barbaro – sono le custodi delle Vecchie Tradizioni (cucina delle radici) e interpreti delle nuove esigenze per nuove generazioni in salute. Alla “base” di questo lavoro c’è la Piramide Alimentare dal 2010 Patrimonio Unesco, il vademecum per l’alimentazione sana ed equilibrata insieme alla campagna “no allo spreco si al riutilizzo” con i giusti metodi di cottura. L’Italia e gli Chef italiani nel Mondo, tipicità, territorialità dei piatti, che “ stimolano” gli stranieri a visitare l’Italia per assaporare, gustare, respirare i profumi originali di qualità perché la cucina è strategica per il turismo delle radici. Le ricadute di questo impegno sono naturalmente sulla commercializzazione dei nostri prodotti.

L’educazione alimentare dei ragazzi – che è uno degli aspetti della “Carta di Palazzo Italia-Aci (Associazione Cuochi Italiani)” lanciata in occasione della Settimana della Cucina Italiana nel mondo – è ancora più attuale in Basilicata. Nel sottolineare l’importanza delle attività da svolgere a scuola, Baldantoni ha evidenziato che la mission dell’ACI, nasce da quanto previsto nella Gazzetta ufficiale della Comunità Europea (218/c 232/01) perché un’alimentazione sana per i bambini è il futuro sano dell’Europa. La promozione e il sostegno della sana alimentazione sono in armonia con le indicazioni dei nutrizionisti e dietologi che propongono ai sempre più frequenti pazienti, purtroppo anche ragazzi.

La società di Baldantoni dispone di sede operativa a Potenza, con il sostegno sinergico dell' Associazione Cuochi Italiani presieduta dalla chef Enza Barbaro , e della Scuola di Formazione Global School Palazzo Italia , regolarmente riconosciuta dal Ministero Rumeno e operante in tutta Europa.