Assessore Latronico: il cibo è cultura, prevenzione e benessere

Non solo eccellenza gastronomica e tradizione millenaria: la cucina italiana è ufficialmente Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità UNESCO, un riconoscimento storico che lancia un ponte diretto tra cultura, benessere e sviluppo territoriale.

L’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, esprime soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando l’importanza della dieta mediterranea e del cibo di qualità come pilastri della salute pubblica.

“L’ingresso della nostra cucina nel Patrimonio UNESCO è un motivo di orgoglio nazionale, ma soprattutto una straordinaria conferma di quanto il cibo sia molto più di un semplice nutrimento.

È cultura, prevenzione e benessere – ha detto Latronico -. Una corretta alimentazione, basata sui principi della nostra tradizione, è parte integrante della salute pubblica e della qualità della vita delle nostre comunità”.

L’assessore ha evidenziato le nuove, significative prospettive che si aprono per la Basilicata e la sua ricchissima tradizione enogastronomica, riconosciuta per la qualità dei prodotti e la tipicità delle ricette locali.

“Per la Basilicata, con la sua straordinaria filiera agroalimentare e i suoi sapori unici, questo traguardo si traduce in una possibilità ulteriore di valorizzazione, crescita e creazione di lavoro – ha aggiunto Latronico -. Un percorso che può e deve rafforzare il turismo di qualità, consolidare le filiere locali e ribadire l’identità profonda dei nostri territori attraverso l’enogastronomia”.

L’assessore ha concluso con un ringraziamento alle istituzioni nazionali per l’impegno profuso: “Ringrazio la Premier Giorgia Meloni e il Ministro Francesco Lollobrigida per la determinazione con cui hanno sostenuto questo traguardo storico.

È la dimostrazione che, quando si lavora in sinergia per valorizzare le nostre eccellenze, l’Italia intera ne trae beneficio, dalla salute all’economia”.