Valore immobiliare e turismo, convegno a Matera

Il turismo è diventato un attore strategico nella trasformazione urbana ed economica delle destinazioni. Valore immobiliare e turismo si influenzano a vicenda in un circolo che può essere virtuoso o, se non governato, anche distorsivo.

Per analizzare opportunità e strategie connesse alla valorizzazione di questo binomio, Confindustria Basilicata promuove un convegno che si terrà giovedì 11 dicembre, a partire dalle ore 17, presso il Palazzo Ducale Malvinni Malvezzi.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco, Antonio Nicoletti e del presidente della sezione Turismo, Giovanni Matarazzo, l’introduzione ai lavori con la presentazione degli obiettivi dell’iniziativa sarà affidata al vicepresidente di Confindustria Basilicata, Francesco D’Alema.

A seguire gli interventi che si articoleranno in due tavole rotonde. La prima, dal taglio istituzionale, sarà incentrata sulle strategie di sviluppo sul territorio di un settore strategico per l’economia lucana, che ha conosciuto una notevole crescita negli ultimi anni ma che ha ancora ampi margini di ulteriore crescita.

Interverranno: Margherita Sarli, DG APT Basilicata; Giacinto Marchionna, AD Matera Collection e Turismore; Luigi De Santis, Managing Director TRUE Events; Andrea Laghi, Destination Italia.

La seconda tavola rotonda sarà dedicata invece ai maggiori operatori del settore che arricchiranno i lavori con una visione più ampia sulle trasformazioni che stanno attraversando il settore e sulle sfide e le opportunità connesse. Interverranno: Edoardo Lanzetti, Corporate Strategic Development Alpitour World; Daniele Mereu, Direttore Operations Gruppo UNA; Angelica Corsini, Head of Business Development Arsenale Group; Francesco Calia, Head of Hospitality Italy Cushman & Wakefield.

Le conclusioni saranno affidate al presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma.