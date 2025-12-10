Rotonda, un dicembre da vivere tra tradizioni, sapori e benessere

A Rotonda dicembre diventa occasione per riscoprire il territorio attraverso un calendario di iniziative che intrecciano cultura, tradizione e benessere. In un momento che vede il paese riconosciuto come Capitale Rurale Italiana, il ricco cartellone di appuntamenti testimonia ancora una volta l’impegno della comunità nella tutela e valorizzazione del proprio patrimonio e propone residenti e visitatori a un viaggio fatto di natura, gastronomia e identità. Il calendario, fortemente voluto e organizzato dall’Amministrazione comunale e inserito nel progetto regionale “Sentieri del Benessere”, prende avvio il 14, quando il Cine Teatro Selene ospita lo spettacolo “Una merenda da paura”, pensato per famiglie e bambini e accompagnato da un momento di convivialità. Il 16 prende vita “Il cibo racconta”, incontro che porta nell’Istituto Comprensivo Don Bosco le autrici della casa editrice Coccole Books, per approfondire temi legati all’alimentazione consapevole, alla sostenibilità e al valore educativo della narrazione. Il 19 dicembre il paese si riempie dei suoni della tradizione: gli zampognari incontrano gli alunni dell’asilo nido, della scuola dell’infanzia, dove arriverà anche Babbo Natale, della Primaria e della Secondaria di primo grado.

Il 20 rappresenta la giornata più intensa, un itinerario che mette in dialogo ambiente, cultura, paesaggio e comunità. La mattinata si apre nelle scuole con “Sostenibilità, tradizioni e paesaggio”, che porta in classe i conduttori Rai Peppone Calabrese e Bianca Luna Santoro: un confronto diretto con gli studenti su come il racconto dei territori possa diventare una risorsa per il futuro. Per tutti è prevista una merenda salutare offerta dall’organizzazione. Dalle scuole ci si sposta al MUGEPA, dove alle 10.00 prende vita il laboratorio “Il mischiglio tra piccole mani”, dedicato alla pasta fatta in casa e realizzato insieme alla rete delle massaie della via del mischiglio. Un’occasione per bambini e famiglie di riscoprire un sapere autentico della tradizione rotondese. A mezzogiorno, alle Officine La Rossa, l’Aperitivo letterario – Identità e dialetto propone un confronto aperto sul valore della lingua e della memoria, con la partecipazione di Peppone Calabrese e dell’associazione “I ritunnari – il ceppo della memoria”. Il racconto prosegue alle 18.00 al Cine Teatro Selene con “Parole e Musica – Il paesaggio racconta”: il giornalista Sergio Ragone dialoga con i conduttori Rai Peppone Calabrese e Bianca Luna Santoro, in un intreccio di testimonianze, storie e riflessioni sul rapporto tra comunità e paesaggio. Interverranno anche Giuseppe Oliveto, Carmelo Ciminelli e Radio Lausberg, mentre il sindaco Rocco Bruno porterà i saluti istituzionali prima della presentazione del progetto “Sentieri del Benessere”, illustrato da Antonio Candela. La giornata si chiude con la cena di comunità delle 20.30 all’Hotel Santa Filomena. Il percorso culturale di dicembre si concluderà il 27 con “Dolci Tradizioni”: un pomeriggio di animazione in piazza dalle 17.30, accompagnato dalla Christmas Street Band e dalla degustazione di dolci tipici natalizi, realizzato in collaborazione con la Proloco Rotonda Eventi.

“Queste iniziative – dichiara Rocco Bruno, sindaco di Rotonda – rappresentano un invito aperto a chi desidera vivere il viaggio in modo diverso: lento, consapevole, capace di creare un legame autentico con la cultura, la natura e le tradizioni dei territori. Rotonda, oggi Capitale Rurale Italiana, è orgogliosa di poter condividere questo percorso con residenti e visitatori e di dimostrare come accoglienza e identità possano diventare motori di sviluppo e di benessere. Il progetto “Sentieri del Benessere”, di cui il nostro comune è capofila, nasce proprio da questa visione: valorizzare ciò che abbiamo, fare rete tra comunità, creare occasioni di conoscenza e di cura del territorio.” “Crediamo – conclude Bruno – che investire nei territori significhi investire nel futuro e offrire a chi ci sceglie esperienze autentiche e sostenibili. Il calendario di dicembre è una sintesi di questo lavoro e un segnale forte del ruolo che la nostra montagna e le nostre comunità possono avere nel raccontare un’Italia che guarda al benessere, alla cultura e alla condivisione.”

“Sentieri del Benessere” è il progetto di rigenerazione urbana e sociale sostenuto dalla Regione Basilicata, che coinvolge i comuni di Rotonda, Nova Siri, Latronico, Chiaromonte e San Severino Lucano. L’iniziativa mira a promuovere il benessere delle comunità attraverso percorsi che uniscono natura, cultura e gastronomia, collegando le aree interne alla costa e valorizzando il territorio tra Pollino e Ionio.