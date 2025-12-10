Michele Casino: Avvio del Pronto Intervento Sociale a Matera

L’avvio del servizio sperimentale di Pronto Intervento Sociale (PIS) nel Comune di Matera rappresenta un passo importante nel rafforzamento delle politiche sociali sul nostro territorio.

Accolgo con favore l’attivazione da parte dell’amministrazione comunale di Matera di questo presidio, finanziato attraverso le risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà, che garantirà per tutto il mese di dicembre un punto di riferimento h24 per chi si trova in situazioni di emergenza sociale.

Il Pronto Intervento Sociale, inserito tra i Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) previsti dal Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali, è uno strumento fondamentale per rispondere tempestivamente a situazioni che mettono a rischio i bisogni primari dei cittadini: dalla sicurezza alla salute, dalla protezione all’alloggio.

Come consigliere regionale, ritengo strategico che servizi di questo tipo diventino strutturali e non rimangano sperimentali. La continuità assistenziale è essenziale per garantire un welfare efficace e vicino ai bisogni reali delle persone.

Auspico che l’amministrazione comunale prosegua nel 2026 con questo servizio e che la Regione Basilicata possa valutare forme di supporto per la stabilizzazione di questo presidio fondamentale.

Nessuna persona deve essere lasciata indietro, soprattutto nei momenti di maggiore fragilità.

Continuerò a sostenere ogni iniziativa che rafforzi la rete di protezione sociale sul territorio, affinché il welfare di comunità diventi sempre più capillare ed efficace.