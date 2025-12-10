L’Ente Parco della Murgia Materana sostiene la richiesta di Alto Patronato per la Festa della Bruna 2026

La Festa della Bruna rappresenta da secoli uno degli elementi più identitari della comunità materana e del suo territorio. In questa tradizione, profondamente legata al paesaggio della Murgia Materana e alla storia culturale della città, si concentra il sostegno dell’Ente Parco della Murgia Materana alla richiesta avanzata dall’Associazione Maria Santissima della Bruna per il conferimento dell’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica in occasione dell’edizione 2026 della Festa in onore di Maria Santissima della Bruna.

L’Ente Parco, impegnato nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del territorio, riconosce nella Festa della Bruna un esempio significativo di patrimonio immateriale, capace di unire spiritualità, storia, creatività artigianale e partecipazione sociale. Un appuntamento che ogni anno, il 2 luglio, coinvolge l’intera comunità e numerosi visitatori, contribuendo alla coesione sociale e alla trasmissione dei valori identitari e divenendo laboratorio vivente di rigenerazione culturale, inclusione e dialogo intergenerazionale.

Il legame tra la Festa e la Murgia Materana rappresenta un elemento distintivo che rafforza il senso di responsabilità verso la tutela e la valorizzazione del paesaggio, configurandosi come un “ponte” tra generazioni, popoli e culture, capace di trasmettere i valori della pace, della sostenibilità e della responsabilità condivisa. È un dialogo continuo tra natura e cultura che l’Ente Parco sostiene con convinzione.

«La Festa della Bruna non è soltanto un appuntamento religioso e popolare – dichiara il presidente dell’Ente Parco della Murgia Materana, Giovanni Mianulli – ma una tradizione che custodisce il rapporto profondo tra la città, la sua comunità e il paesaggio della Murgia. Un patrimonio che merita il più alto riconoscimento istituzionale. La candidatura all’Alto Patronato rappresenterebbe un riconoscimento di grande valore, in grado di evidenziare la rilevanza nazionale di una tradizione che continua a essere punto di riferimento per Matera, per la Basilicata e per l’intero Paese».

Il Presidente, il Consiglio direttivo e il Rappresentante dell’Ente Parco della Murgia Materana nel Comitato Soci Promotori della Festa della Bruna, Gaspare L’Episcopia, esprimono inoltre apprezzamento per il percorso avviato dall’Associazione Maria SS. della Bruna, volto alla salvaguardia, alla documentazione e alla valorizzazione – anche digitale – della Festa, in linea con gli indirizzi internazionali relativi al patrimonio culturale immateriale e con la missione dell’Ente.

Infine, l’Ente Parco della Murgia Materana rinnova il proprio massimo supporto ai percorsi che vedono la Festa della Bruna candidata a Patrimonio culturale immateriale dell’umanità – Unesco e a caso studio presso l’Università di Harvard, confermando l’importanza internazionale di questa Festa..