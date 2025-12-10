Legge di Bilancio, Europa Verde Basilicata aderisce allo sciopero Cgil del 12 dicembre

Europa Verde Basilicata annuncia la propria adesione allo sciopero del 12 dicembre indetto dalla CGIL contro la Legge di Bilancio, ritenuta inadeguata a rispondere ai bisogni sociali, ambientali ed economici del Paese e della Basilicata. Come luogo simbolo delle criticità occupazionali che interessano la nostra regione è stata scelta l’area industriale di San Nicola di Melfi, precisamente davanti agli stabilimenti della Stellantis

A nostro avviso, tale legge non offre misure efficaci per sostenere salari, pensioni, sanità pubblica, istruzione, politiche giovanili e interventi contro la precarietà, mentre manca una visione strategica per la riconversione ecologica e per la tutela dei territori, soprattutto delle aree interne.

Siamo convinti che occorrano politiche fiscali più eque, investimenti nelle energie rinnovabili, nella mobilità sostenibile e nei servizi essenziali, insieme a un impegno concreto per contrastare lo spopolamento e creare lavoro di qualità nella regione.

Per tali ragioni saremo al fianco di lavoratrici, lavoratori, studentesse e studenti che scenderanno in piazza per chiedere giustizia sociale e ambientale.

Donato Lettieri e Michela Trivigno (Portavoce Europa Verde Basilicata)