POLITICA

Legge di Bilancio, Europa Verde Basilicata aderisce allo sciopero Cgil del 12 dicembre

Foto di Redazione
17 1 minuto di lettura
Stellantis Melfi (PZ)

 Europa Verde Basilicata annuncia la propria adesione allo sciopero del 12 dicembre indetto dalla CGIL contro la Legge di Bilancio, ritenuta inadeguata a rispondere ai bisogni sociali, ambientali ed economici del Paese e della Basilicata. Come luogo simbolo delle criticità occupazionali che interessano la nostra regione è stata scelta l’area industriale di San Nicola di Melfi, precisamente davanti agli stabilimenti della Stellantis

A nostro avviso, tale legge non offre misure efficaci per sostenere salari, pensioni, sanità pubblica, istruzione, politiche giovanili e interventi contro la precarietà, mentre manca una visione strategica per la riconversione ecologica e per la tutela dei territori, soprattutto delle aree interne.

Siamo convinti che occorrano politiche fiscali più eque, investimenti nelle energie rinnovabili, nella mobilità sostenibile e nei servizi essenziali, insieme a un impegno concreto per contrastare lo spopolamento e creare lavoro di qualità nella regione.

Per tali ragioni saremo al fianco di lavoratrici, lavoratori, studentesse e studenti che scenderanno in piazza per chiedere giustizia sociale e ambientale.

Donato Lettieri e Michela Trivigno (Portavoce Europa Verde Basilicata)

Foto di Redazione
17 1 minuto di lettura
Foto di Redazione

Powered By ComunicareIdee
© 2025 - Radio Senise Centrale
Pulsante per tornare all'inizio