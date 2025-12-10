L’aglianico del Vulture e il Barolo: due grandi rossi in una Masterclass celebrativa per i 60 anni di AIS

Quest’anno l’Associazione Italiana Sommelier ha celebrato un traguardo storico: 60 anni di passione, cultura e promozione del patrimonio vinicolo italiano. Nell’ambito delle celebrazioni, l’AIS Basilicata ha scelto di chiudere l’anno con un evento unico nel suo genere dedicato a tutti i sommelier AIS lucani, una Masterclass dedicata a due grandi vini italiani: l’Aglianico del Vulture e il Barolo.

Sabato 13 dicembre, presso il Giubileo Hotel in località Rifreddo (PZ), insieme al Presidente AIS Nazionale Sandro Camilli e al Presidente dell’AIS Piemonte Mauro Carosso, presenti a questa imperdibile degustazione che chiude un anno di festeggiamenti, racconteremo questo viaggio tra Vulture e Langhe attraverso 8 etichette di Aglianico e Barolo indiscutibilmente due tra i più grandi vini rossi italiani, che raccontano attraverso la storia dei suoi vignaioli due territori a grande valenza agroalimentare.

Al termine della Masterclass seguirà una cena con piatti dove gli chef utilizzeranno proprio questi vini per le loro preparazioni.

Così il presidente AIS Basilicata, Eugenio Tropeano: “Con l’evento per i 60 anni della nascita dell’Associazione Italiana Sommelier vogliamo celebrare la bellezza del vino italiano attraverso il racconto dei suoi territori di eccellenza e il Vulture con il suo Aglianico rappresenta uno degli esempi più interessanti a livello nazionale come testimoniato dalla recente nomina a Città italiana del vino per il 2026”.