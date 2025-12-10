Google e Apple rendono più semplice il passaggio tra Android e iPhone

Apple e Google hanno annunciato una partnership strategica per semplificare il trasferimento dei dati tra i rispettivi sistemi operativi mobili, iOS e Android. L’obiettivo è facilitare lo scambio di informazioni in modalità wireless, ampliando la gamma di dati trasferibili rispetto alle soluzioni precedenti.

Grazie a questa nuova collaborazione, gli utenti potranno trasferire senza cavo i contatti, i messaggi, gli eventi del calendario, le foto, i documenti e anche le password di app di terze parti. Questa soluzione offre una maggiore comodità, eliminando la necessità di utilizzare cavi per alcune categorie di dati.

Questa innovazione segue il lancio dell’integrazione per il trasferimento delle eSIM, le schede telefoniche virtuali, introdotto lo scorso ottobre, che aveva già semplificato il passaggio tra dispositivi diversi. Le nuove funzionalità saranno inizialmente disponibili nella versione beta per sviluppatori di iOS 26 e nella versione sperimentale di Android per i dispositivi Pixel.

Un portavoce della Commissione Europea ha dichiarato al sito 9to5Mac che questa iniziativa rappresenta un “esempio concreto dei benefici che il Digital Markets Act (DMA) può apportare agli utenti e agli sviluppatori”.

A differenza delle attuali app per il passaggio tra piattaforme, che richiedono ancora l’uso di cavi per determinati dati, ora sarà possibile trasferire anche le password delle reti Wi-Fi in modalità automatica. Tuttavia, per i file di dimensioni maggiori, come gli mp3, rimane necessaria una connessione cablata.

Inoltre, pochi giorni fa, Google ha annunciato che il suo protocollo Quick Share sarà compatibile con AirDrop, il sistema di condivisione file di Apple. A partire dalla serie Pixel 10, sarà possibile scambiare foto e video, anche di grandi dimensioni, tra uno smartphone Google e dispositivi Apple come iPhone, iPad e Mac. In futuro, questa funzionalità potrebbe essere estesa anche ad altri modelli Android.

ANSA