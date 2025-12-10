Filiano, paura nella notte: assaltato il bancomat della (BdM) Banca di Mantignana

FILIANO – Attimi di paura nella notte tra domenica e lunedì, quando un fortissimo boato ha scosso il silenzio del centro abitato. L’esplosione, avvertita distintamente da numerosi residenti, era causata dall’assalto al bancomat della filiale Banca di Mantignana (BdM) situata in via S.S. Rosario.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero utilizzato la cosiddetta tecnica della “marmotta”, un metodo ormai tristemente diffuso che prevede l’inserimento di un ordigno artigianale all’interno della fessura del bancomat per provocarne lo scoppio e accedere al denaro. L’esplosione ha generato un’onda d’urto violentissima, capace di distruggere lo sportello automatico e causare ingenti danni alla struttura bancaria.

L’episodio ha comprensibilmente scosso la comunità: molti cittadini, svegliati dal boato, sono usciti in strada temendo il peggio. Al loro arrivo, si sono trovati davanti una scena di devastazione mai vista prima nel paese, dove un fatto del genere non si era mai verificato.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, con le pattuglie della Compagnia di Potenza che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili. Al vaglio degli investigatori le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona e le testimonianze dei residenti.