Ferrandina, torna il “Presepe delle Chianajole” la tradizione che emoziona Nel cuore del rione Piana la quarta edizione dal 13 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026
Ferrandina si prepara ad accogliere la quarta edizione del Presepe delle Chianajole, un evento unico nel suo genere che trasforma il rione Piana in un percorso emozionante tra storia, tradizione e suggestione.
Il gruppo spontaneo rionale Le Chianajole aprirà le porte di alcuni dei più significativi palazzi nobiliari del centro storico – Centola, D’Amato Cantorio e Mastromattei – offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire luoghi autentici e solitamente non accessibili, come il giardino e l’antica lavanderia di Palazzo D’Amato Cantorio o la stalla di Palazzo Mastromattei.
Il percorso sarà arricchito da antichi attrezzi e scene della vita contadina, capaci di evocare ricordi nei più grandi e di offrire ai più giovani un’immagine viva del passato. Non mancheranno momenti dedicati alla tradizione agricola locale, come la raccolta e conservazione dell’oliva majatica, simbolo identitario di Ferrandina.
Il Presepe delle Chianajole sarà visitabile dal 13 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, ogni sabato, domenica e nei giorni festivi, dalle ore 17:00 alle ore 21:00.
Il Presepe delle Chianajole non è solo un evento artistico e culturale, ma un vero e proprio viaggio nel tempo che restituisce dignità e valore alle radici della comunità ferrandinese. Un’occasione per vivere la magia del Natale attraverso la memoria, la bellezza dei luoghi e la forza delle tradizioni.