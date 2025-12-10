Cucina italiana patrimonio dell’Unesco

In qualità di assessore regionale della Basilicata alle Politiche agricole, alimentari e forestali, Carmine Cicala esprime la sua più viva soddisfazione per lo storico riconoscimento attribuito ieri alla Cucina Italiana, ufficialmente proclamata Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO.

“Si tratta – dice Cicala – di un risultato di portata straordinaria, che valorizza l’identità profonda dell’Italia, il lavoro quotidiano degli agricoltori, degli artigiani del cibo, dei ristoratori, delle famiglie e di tutti coloro che custodiscono e tramandano le nostre tradizioni culinarie.

Un traguardo che unisce il Paese e che conferma il valore universale della nostra cultura alimentare.

Desidero sottolineare – aggiunge l’assessore – il grande impegno profuso in questi anni dal Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, promotore della candidatura sin dal 2023, e l’azione del Governo guidato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che hanno creduto con determinazione in questo percorso.

Il voto all’unanimità espresso dal Comitato UNESCO a Nuova Delhi rappresenta una vittoria dell’Italia e un’eredità preziosa per le generazioni future.

È per me un onore partecipare alla serata organizzata dal Ministero presso l’Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia di Roma, in occasione della votazione UNESCO: un evento dedicato alla celebrazione della cucina e dell’agroalimentare italiano, eccellenze riconosciute a livello mondiale.

L’incontro ha rappresentato anche un momento di riflessione sull’importanza di proteggere la qualità, contrastare l’Italian sounding – che sottrae all’economia italiana risorse ingenti – e continuare a promuovere una cultura enogastronomica che racconta chi siamo”.

L’assessore Cicala evidenzia con orgoglio l’impegno portato avanti negli ultimi anni nel promuovere e valorizzare i prodotti agroalimentari lucani: dall’evento presso l’Ambasciata d’Italia a Tirana alla presenza al G7 Agricoltura di Ortigia, dalle iniziative nazionali come “Agricoltura è” a Roma fino alla prestigiosa Asta del Tartufo Bianco Pregiato di Basilicata a Matera, oltre a molte altre occasioni in cui la Basilicata ha dimostrato di essere parte attiva e qualificata di questo percorso.

“La Basilicata c’è. E con orgoglio – conclude Cicala – celebra questo storico riconoscimento insieme a tutta l’Italia. Un motivo in più, oggi, per sentirci orgogliosamente italiani”.