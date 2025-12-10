Christmas in Jazz, torna a Roma la grande festa in musica

Anche quest’anno torna a Roma Christmas in Jazz, la rassegna musicale organizzata dalla Fondazione Musica per Roma, che dal 20 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 animerà la Casa del Jazz con suoni e atmosfere coinvolgenti.

«Per un periodo così speciale dell’anno – ha dichiarato l’Amministratore Delegato Raffaele Ranucci – la Fondazione ha creato un programma ricco di concerti che esplora il jazz dalle sue origini, passando per lo swing degli anni ’20 e ’30, fino all’eleganza della West Coast e al vibrante groove di New Orleans.

Un’opportunità unica per vivere la magia delle festività attraverso la musica e scoprire o riscoprire il linguaggio universale dell’improvvisazione in uno dei templi della musica jazz di Roma».

L’inaugurazione della rassegna, il 20 dicembre, vedrà esibirsi gli Hot Gravel Eskimos, seguiti il 21 dicembre dai Chicago Stompers. Tra gli altri appuntamenti in programma ci saranno il Massimo Pirone West Coast Jazz Octet, i New Orleans Funky Town e, dopo la pausa della Vigilia, il 25 dicembre sarà dedicato ai giovani talenti con il Mario Corvini Young Art Jazz Ensemble, che torneranno sul palco anche il giorno successivo.

A seguire, saranno protagonisti i The Jeepers, il trombonista e showman Michael Supnick, il Luca Velotti Quartet e, il 30 dicembre, l’ultimo concerto dell’anno con il Pellini & Cùscito Quintet.

La rassegna riprenderà il 4 gennaio con la Cotton Club Orchestra, e il concerto finale, il 6 gennaio, vedrà in scena il gruppo “Conosci Mia Cugina?”, che proporrà una rivisitazione del sound italiano degli anni ’30, ’40 e ’50, con brani di Renato Carosone, Fred Buscaglione, Natalino Otto, Trio Lescano, Gorni Kramer e Lelio Luttazzi.

Un’occasione imperdibile per immergersi nell’atmosfera unica del jazz natalizio, tra tradizione e innovazione.

