Presentazione del volume di Antonello Di Gennaro, “Dalla cartapesta devozionale al medium contemporaneo” | 12 dicembre 2025 | Matera
Venerdì 12 dicembre alle ore 17.30, presso la Sala Conferenze Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna della Basilicata di Palazzo Lanfranchi,
sarà presentato il volume Dalla cartapesta devozionale al medium contemporaneo, progetto fotografico di Antonello Di Gennaro.
Il libro, curato da Carla Cantore, visual artist, curatrice e docente del Master Universitario di II Livello in Neuroestetica presso l’Università di Roma Tor Vergata, e pubblicato da Sfera Edizioni nella collana MIP – Matera International Photography, nasce dall’archivio ultratrentennale dell’autore e racconta l’evoluzione della cartapesta dalla tradizione devozionale alle pratiche dell’arte contemporanea.
Interverranno alcuni di coloro che hanno contribuito al volume con un loro testo critico, tra cui:
-
Antonio Andrisani, Regista e sceneggiatore
-
Giuseppe Bongiovanni, Socio Onorario MIP
-
Milena Ferrandina, Storica dell’arte
-
Fiorella Fiore, Storica dell’arte – PhD
-
Ottavio Gurrado, Narratore e testimone
-
Antonella Mazzilli, Docente di discipline grafiche, Liceo Artistico Statale C. Levi – Matera
-
Leo Montemurro, Presidente CNA Matera
-
Angelo Palumbo, Presidente Consorzio di Artigianato Artistico “Altobello Persio” – Matera
-
Simona Spinella, Presidente Soc. Coop Synchronos, curatrice MUSMA e Casa Ortega
-
Maristella Trombetta, Docente di Storia dell’Estetica, Università Aldo Moro, Bari
-
Lorenzo D’Addabbo, Edizioni Sfera, Bari
Saranno presenti, anche l’autore e la curatrice.
L’evento è realizzato con il patrocinio delle principali istituzioni culturali della Basilicata. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.