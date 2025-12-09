Presentazione del volume di Antonello Di Gennaro, “Dalla cartapesta devozionale al medium contemporaneo” | 12 dicembre 2025 | Matera

Venerdì 12 dicembre alle ore 17.30, presso la Sala Conferenze Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna della Basilicata di Palazzo Lanfranchi, sarà presentato il volume Dalla cartapesta devozionale al medium contemporaneo, progetto fotografico di Antonello Di Gennaro. ​

Il libro, curato da Carla Cantore, visual artist, curatrice e docente del Master Universitario di II Livello in Neuroestetica presso l’Università di Roma Tor Vergata, e pubblicato da Sfera Edizioni nella collana MIP – Matera International Photography, nasce dall’archivio ultratrentennale dell’autore e racconta l’evoluzione della cartapesta dalla tradizione devozionale alle pratiche dell’arte contemporanea.