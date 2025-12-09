Mediaset acquista Radio Norba e si espande al Sud
Il gruppo Mediaset amplia la sua presenza nel settore radiofonico e degli eventi dal vivo con l’acquisizione di Radio Norba.
L’operazione si concretizza attraverso l’acquisto del controllo di Genetiko, la società che edita la radio e organizza eventi musicali.
Secondo quanto comunicato ufficialmente, Marco Montrone continuerà a ricoprire il ruolo di amministratore delegato di Genetiko, garantendo così continuità alla linea editoriale e progettuale di un brand che ha saputo costruirsi una solida identità, profondamente radicata nel territorio.
Con l’ingresso di Radio Norba, Mediaset rafforza ulteriormente la propria offerta radiofonica attraverso il circuito RadioMediaset, che include già realtà come Radio 105, Virgin Radio, R101, Radio Monte Carlo e Radio Subasio.
In questo modo, il gruppo consolida il suo primato come primo gruppo radiofonico in Italia per ascolti, con una quota di mercato del 42,9% nel giorno medio. Mediaset sottolinea come l’integrazione con Radio Norba valorizzi la “qualità editoriale riconosciuta” della radio pugliese e il suo forte legame con il Sud Italia.
L’operazione rappresenta anche un’opportunità di sviluppo nel settore degli eventi musicali, dove Radio Norba gioca un ruolo di primo piano grazie a successi come Battiti Live.
Il format, che negli anni ha riscosso ampio consenso, diventerà un asset strategico per le produzioni televisive e l’offerta crossmediale del gruppo.
Mediaset annuncia già nuovi progetti editoriali in cantiere e la creazione di sinergie operative che puntano a ottimizzare la gestione delle frequenze e migliorare l’efficacia delle politiche commerciali relative alla raccolta pubblicitaria.
Si tratta di una mossa che mira a integrare competenze e know-how, aprendo nuove prospettive per il mercato radiofonico italiano.