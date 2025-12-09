Il Movimento 5 Stelle riparte da Rosanna Giardiello: eletta all’unanimità la nuova rappresentante del Gruppo Territoriale

Potenza, il Movimento 5 Stelle di Potenza apre una nuova fase politica puntando su Rosanna Giardiello, architetta ed ex candidata alle regionali e alle comunali, eletta all’unanimità come nuova rappresentante del Gruppo Territoriale del capoluogo.

La scelta arriva al termine di un ampio percorso di confronto interno, volto a definire un cambio di passo e a rilanciare l’azione del gruppo dopo mesi di discussioni e riorganizzazione.

Il rilancio è già iniziato: sabato 6 dicembre si è tenuto il primo incontro operativo, nel quale attivisti e iscritti hanno discusso di metodo, comunicazione e obiettivi politici. L’assemblea ha registrato una forte partecipazione, con la presenza del deputato e coordinatore regionale Arnaldo Lomuti e della consigliera regionale Alessia Araneo, coordinatrice per la provincia di Potenza.

All’iniziativa hanno preso parte anche molti giovani universitari, che hanno deciso di aderire al progetto politico del Movimento.

“Un progetto che nasce a livello comunale ma che non si pone limiti territoriali, perché il nostro gruppo rappresenta il Movimento nel capoluogo di regione”, ha dichiarato Giardiello.

Il M5S di Potenza annuncia un approccio completamente rinnovato, fondato sulla partecipazione e sull’ascolto. Il gruppo intende condividere ogni scelta politica attraverso un processo decisionale aperto e trasparente, articolato su quattro principi fondamentali:

Inclusività

Trasparenza

Accessibilità

Accountability

L’obiettivo è quello di garantire un dibattito informato, fornire agli iscritti e ai simpatizzanti strumenti chiari per partecipare e promuovere soluzioni condivise.

Il Gruppo Territoriale punta a coinvolgere non solo gli iscritti, ma anche tutti quei cittadini che si riconoscono nei valori del Movimento. Saranno organizzati momenti di confronto pubblico, in cui ogni tema sarà approfondito e votato attraverso un processo deliberativo aperto.

“Vogliamo costruire proposte e soluzioni concrete su tutte le questioni fondamentali che il Movimento dovrà affrontare nei prossimi anni”, spiegano dal gruppo. “Il nostro impegno è stare sempre dalla parte dei cittadini, sempre dalla parte giusta”.