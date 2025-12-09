A Policoro una strada e l’anfiteatro dedicati a Pino Mango

A undici anni dalla scomparsa di Pino Mango, la città di Policoro rende omaggio al grande cantautore lucano con due importanti intitolazioni. L’amministrazione comunale ha infatti deciso di dedicare a Mango una nuova strada e l’anfiteatro del PalaErcole, luogo legato indelebilmente alla memoria dell’artista.

La nuova arteria urbana collegherà un viale principale della città direttamente al PalaErcole, il palazzetto dove l’8 dicembre 2014 il cantante, originario di Lagonegro, fu colpito da un malore mentre si esibiva in concerto, spegnendosi all’età di 60 anni. Una scelta simbolica, quella del tracciato, che vuole rappresentare un percorso ideale verso uno dei luoghi più significativi della sua ultima esibizione.

«Procederemo all’intitolazione della strada non appena saranno conclusi i lavori», spiega all’ANSA il sindaco di Policoro, Enrico Bianco, annunciando l’iniziativa. «Inoltre dedicheremo a Pino Mango anche l’anfiteatro situato all’interno del PalaErcole, che rappresenta il punto di arrivo della nuova strada».

Con questo duplice gesto, la città jonica intende celebrare l’eredità artistica e umana del cantautore lucano, autore di brani iconici come Oro, Bella d’estate, Mediterraneo e molte altre canzoni entrate nella storia della musica italiana. Le nuove intitolazioni contribuiranno a mantenere viva la memoria di Mango nei luoghi che hanno segnato l’ultimo capitolo della sua straordinaria carriera.