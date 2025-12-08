Nba: LeBron senza età trascina i Lakers, Oklahoma vince sempre

A pochi giorni dal suo 41º compleanno, che celebrerà alla fine del mese, la leggenda della NBA continua a riscrivere la storia. Nella sua incredibile 23ª stagione nel campionato americano, LeBron James è stato il vero trascinatore dei Los Angeles Lakers nella vittoria per 112-108 sul parquet dei Philadelphia 76ers.

Il numero 23 ha chiuso con una prestazione di altissimo livello: 29 punti, 7 rimbalzi e 6 assist, firmando anche 10 punti decisivi nel finale, tra cui un incredibile tiro da tre in equilibrio precario su una sola gamba.

Come ormai consuetudine, LeBron ha festeggiato mimando una corona sulla testa, ricordando a tutti chi continua a essere il “Re”.

Al suo fianco è tornato Luka Dončić, rientrato dalla Slovenia dopo la nascita della sua seconda figlia, Olivia. La star slovena ha contribuito alla vittoria con una tripla doppia da 31 punti, 15 rimbalzi e 11 assist.

L’allenatore dei Lakers, JJ Redick, ha voluto sottolineare l’importanza della prestazione di LeBron:

“Ogni tanto è fondamentale ricordarsi di cosa si è capaci.

Soprattutto per lui, dopo un inizio di stagione complicato dagli infortuni, in cui ha dovuto rincorrere la condizione.” I Lakers restano così al secondo posto della Western Conference.

Prosegue il grande momento dei Boston Celtics, che hanno ottenuto la decima vittoria nelle ultime dodici partite imponendosi 121-113 in casa dei Toronto Raptors. Ottime prove di Jaylen Brown (30 punti, 8 rimbalzi) e Derrick White (27 punti). Con questo successo Boston sale al terzo posto a Est, superando proprio Toronto.

Serata amara invece per gli Orlando Magic, sconfitti 106-100 dai New York Knicks al Madison Square Garden. Per New York spicca Jalen Brunson, autore di 30 punti. Momenti di preoccupazione per Orlando per l’infortunio alla gamba sinistra di Franz Wagner, costretto a lasciare la partita nel primo quarto.

A Denver, dopo una partenza travolgente di Jamal Murray (34 punti, 23 dei quali nel primo periodo), è stato Nikola Jokić a prendersi la scena: 28 punti, 9 rimbalzi e 11 assist nella vittoria per 115-106 contro gli Charlotte Hornets.

Continua senza freni anche la corsa dei campioni in carica di Oklahoma City: nonostante l’assenza di Shai Gilgeous-Alexander, i Thunder hanno dominato gli Utah Jazz 131-101, raggiungendo la 15ª vittoria consecutiva.

Si allunga invece il periodo nero dei Chicago Bulls, alla settima sconfitta di fila dopo il pesante 123-91 contro i Golden State Warriors. Vittoria anche per Memphis, che supera Portland 119-96.

ANSA