Nba: Boston travolge i Lakers, Oklahoma sa solo vincere

L’NBA 2025 continua a regalare emozioni, con squadre in forma straordinaria. Tra queste, i Thunder si confermano una delle formazioni più dominanti della stagione.

Con una vittoria sofferta ma convincente contro Dallas (132-111), i Thunder hanno raggiunto la loro 14ª vittoria consecutiva, con Shai Gilgeous-Alexander che ancora una volta ha trascinato la squadra con 33 punti.

La vittoria è stata così schiacciante che il canadese, come accaduto spesso in questa stagione, ha potuto riposare nell’ultimo quarto.

Boston si fa sentire nella sfida contro i Lakers, vincendo 126-105 in un classico della NBA, con i Celtics a dominare l’incontro nonostante l’assenza di Jayson Tatum, fuori per un lungo periodo a causa di un infortunio al tendine d’Achille.

Nonostante ciò, i Celtics hanno avuto una prestazione brillante, con Jaylen Brown autore di 30 punti, portando la squadra al successo in una partita storica contro la rivale di sempre.

Per i Lakers, invece, la gara è stata complicata dalle assenze pesanti: Luka Dončić, assente per la nascita del suo secondo figlio, e LeBron James, non al meglio a causa di un infortunio alla schiena e al piede sinistro.

Nel frattempo, Detroit mantiene la leadership a est, centrando un’importante vittoria 122-116 contro i Portland Trail Blazers. Cade Cunningham ha chiuso con 29 punti e 9 assist, mentre Deni Avdija ha messo a referto 35 punti, 9 rimbalzi e 7 assist, ma non è riuscito a evitare la sconfitta per i Blazers.

La Denver Nuggets di Nikola Jokić, invece, continua la sua marcia verso l’alto grazie a una vittoria in rimonta contro Atlanta (134-133). Jokić ha prodotto una prestazione stellare con 40 punti, 9 rimbalzi e 8 assist, risultando decisivo nel finale di partita.

Dopo due vittorie consecutive, i San Antonio Spurs si sono dovuti arrendere ai Cleveland Cavaliers con un punteggio di 130-117. La differenza è stata fatta soprattutto nel terzo quarto, dove i Cavaliers hanno inflitto un parziale di 44-19. Donovan Mitchell è stato il protagonista per Cleveland con 28 punti, contro i 28 di Devin Vassell per gli Spurs.

Nel derby della Florida, sono stati i Orlando Magic a prevalere sui Miami Heat con una vittoria risicata per 106-105. Franz Wagner ha siglato 32 punti, mentre Jalen Suggs ha chiuso la gara con 22 punti, decisivi nel finale. Con questo successo, i Magic salgono al quarto posto nella Eastern Conference, mentre i Miami Heat restano sesti.

Tra gli altri risultati della serata, New York Knicks ha demolito Utah Jazz con un netto 146-112. Jalen Brunson ha segnato 33 punti in meno di 31 minuti di gioco. Toronto Raptors ha sorpreso il pubblico cadendo in casa contro Charlotte Hornets per 111-86, mentre Chicago Bulls ha subito una sconfitta interna contro Indiana Pacers (105-120).

A Houston, i Rockets hanno battuto i Phoenix Suns 117-98 grazie a Kevin Durant, che ha messo a segno 28 punti. I Los Angeles Clippers, invece, sono stati sconfitti 107-98 a Memphis, mentre Philadelphia 76ers ha avuto la meglio su Milwaukee Bucks con un 116-101.

