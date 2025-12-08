Leone XIV: a Maria affidiamo la preghiera per la pace

Nel momento dei saluti, Leone XIV ha rivolto una particolare attenzione ai membri dell’Azione Cattolica Italiana, che oggi, come ogni 8 dicembre, rinnovano nelle parrocchie il loro impegno associativo.

Una data scelta non a caso: la festa dell’Immacolata diventa per loro un richiamo a vivere la fede nella concretezza della vita di tutti i giorni — nel lavoro, nello studio, nella famiglia e in ogni relazione.

Il Papa ha espresso un augurio caloroso:

«Possa il vostro cammino formativo e missionario dare frutti abbondanti, così da rendervi testimoni affidabili della Buona Notizia».

Successivamente, Leone XIV ha rivolto un saluto al gruppo proveniente da Rocca di Papa, impartendo la benedizione alla fiaccola con la quale sarà accesa la tradizionale Stella natalizia sulla Fortezza del paese.

Tra i vari gruppi presenti, non è mancato un momento di festa spontanea: i giovani dell’Immacolata hanno accolto il Papa con entusiasmo incontenibile, tra applausi, voci festanti e salti di gioia.

Vatican News